Serie AGiornata 9 - mercoledì 29 ottobre 2025Giornata 9 - mer 29 ott
Fine
Genoa
0 - 2
Cremonese
Bonazzoli F. 4', 49'
Genoa-Cremonese: video, gol e highlights

Uno scatenato Bonazzoli (ora a quota 4 gol in classifica marcatori) trascina la squadra di Nicola all'ottavo posto dopo il terzo risultato utile di fila. In avvio l'ex interista ripete la prodezza in rovesciata che aveva regalato all'esordio col Milan. A inizio ripresa lo stesso Bonazzoli si ripete per il raddoppio. Annullato il gol di Vitinha per fuorigioco, Terracciano manca il tris. Ancora una sconfitta per i rossoblù, sempre più ultimi e contestati dai tifosi nel finale

