Serie AGiornata 10 - domenica 1 novembre 2026Giornata 10 - dom 1 nov
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Como-Venezia 1-0, gol su rigore di Da Cunha
La squadra di Fabregas vince la quarta gara consecutiva in Serie A e torna al quarto posto in classifica. Nel primo tempo ci prova Da Cunha fermato da Stankovic, presente anche su Kempf. Assegnato un rigore al Venezia poi revocato dal Var (tocco con la mano di Milla), confermato invece quello per gli azzurri trasformato da Da Cunha. Dopo l'intervallo chance per Baturina e Couto, nessun rischio per il Como ora a-2 dall'Inter che affronterà nel prossimo turno