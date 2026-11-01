Continua il momento magico della squadra di Alvini, che batte il Torino con due gol nella ripresa e conserva il sesto posto in classifica a -1 da Milan. La cattiva notizia per il Frosinone è l'infortunio di Raimondo: l'attaccante è stato costretto a lasciare il campo poco prima della mezz'ora per un problema alla caviglia sinistra dopo aver subito un fallo. Per il Torino seconda sconfitta consecutiva dopo quella interna contro il Como

CLASSIFICA - PAGELLE