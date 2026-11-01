Serie AGiornata 10 - domenica 1 novembre 2026Giornata 10 - dom 1 nov
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Frosinone-Torino 2-0, i gol di Ghedjemis e Calò portano in alto la squadra di Alvini
Continua il momento magico della squadra di Alvini, che batte il Torino con due gol nella ripresa e conserva il sesto posto in classifica a -1 da Milan. La cattiva notizia per il Frosinone è l'infortunio di Raimondo: l'attaccante è stato costretto a lasciare il campo poco prima della mezz'ora per un problema alla caviglia sinistra dopo aver subito un fallo. Per il Torino seconda sconfitta consecutiva dopo quella interna contro il Como