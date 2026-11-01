Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
LEC0
GEN1
JUV-
NAP-
COM1
VEN0
FRO2
TOR0
LAZ2
CAG1
Serie AGiornata 10 - domenica 1 novembre 2026Giornata 10 - dom 1 nov
Fine
Frosinone
Ghedjemis F. 48'Calò G. 90' + 3'
2 - 0
Torino
Frosinone
Ghedjemis F. 48'Calò G. 90' + 3'
2 - 0 Torino
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Frosinone-Torino 2-0, i gol di Ghedjemis e Calò portano in alto la squadra di Alvini

Continua il momento magico della squadra di Alvini, che batte il Torino con due gol nella ripresa e conserva il sesto posto in classifica a -1 da Milan. La cattiva notizia per il Frosinone è l'infortunio di Raimondo: l'attaccante è stato costretto a lasciare il campo poco prima della mezz'ora per un problema alla caviglia sinistra dopo aver subito un fallo. Per il Torino seconda sconfitta consecutiva dopo quella interna contro il Como

CLASSIFICA - PAGELLE