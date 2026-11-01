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Serie AGiornata 10 - domenica 1 novembre 2026Giornata 10 - dom 1 nov
Fine
Lecce
Maleh Y. 40'
1 - 2
Genoa
Osmajic M. 11'Messias J. 28'
Lecce
Maleh Y. 40'
1 - 2 Genoa
Osmajic M. 11'Messias J. 28'
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Lecce-Genoa 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Terza vittoria di fila (e prima fuori casa) per la squadra di De Rossi, avanti all’11 con Osmajic, che di piatto realizza il 4º gol in campionato su cross di Messias. Al 28’ è il brasiliano a raddoppiare su assist di El Shaarawy. Il Lecce accorcia al 40’ con una punizione di Maleh deviata da Osmajic. E nel recupero troverebbe anche il 2-2 con Stulic ma il gol è annullato per un tocco di mano del serbo. Nella ripresa, palo di El Shaarawy ma il risultato non cambia: Genoa a +8 sulla terz’ultima

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