Il secondo big match della 10^ giornata premia la Juventus che batte il Napoli 2-0 e lo stacca in classifica. Qualche occasione da una parte e dall’altra nel primo tempo, in particolare il palo colpito da Cabal, poi nella ripresa Alajbegovic avanza fino ai 20 metri e col mancino in diagonale bacia il palo e batte Meret per la rete che sblocca l’incontro. La squadra di Allegri (squalificato) resta anche in 10 per il doppio giallo a Marianucci e incassa il raddoppio nel finale, firmato da Boga

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