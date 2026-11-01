Serie AGiornata 10 - domenica 1 novembre 2026Giornata 10 - dom 1 nov
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Juventus-Napoli 2-0: video, gol e highlights
Il secondo big match della 10^ giornata premia la Juventus che batte il Napoli 2-0 e lo stacca in classifica. Qualche occasione da una parte e dall’altra nel primo tempo, in particolare il palo colpito da Cabal, poi nella ripresa Alajbegovic avanza fino ai 20 metri e col mancino in diagonale bacia il palo e batte Meret per la rete che sblocca l’incontro. La squadra di Allegri (squalificato) resta anche in 10 per il doppio giallo a Marianucci e incassa il raddoppio nel finale, firmato da Boga