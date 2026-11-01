1' - Si parte! Primo pallone toccato dagli ospiti
Lazio-Cagliari, il risultato in diretta LIVE
Gattuso può volare da solo in testa alla classifica. Recupera Provtsgaard in difesa e lo affianca a Sutalo. Confermato poi il solito assetto con Noslin centravanti e gli esterni Isaksen-Zaccagni. Pisacane rilancia l'ex Maldini dal 1' nel tridente con Nzola e Fadera. Deiola centrale di difesa al posto di Mina. Diretta sull'app DAZN e DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15
4' - Si fa vedere anche la Lazio. Un cambio di gioco trova Isaksen sul lato destro dell'area di rigore. Il danese punta Obert, avanza e si porta il pallone sul sinistro per calciare molto vicino la porta. La palla però finisce altissima
2' - Squillo del Cagliari. La difesa della Lazio allontana un cross su punizione, Fadera tenta poi il tiro al volo: palla fuori
Le squadre sono scese in campo
Padroni di casa in maglia celeste e pantaloncini bianchi, ospiti in maglia rossoblù e pantaloncini blu
Le parole di Gattuso alla vigilia
L'allenatore biancoceleste ha ringraziato la tifoseria per lo spettacolo offerto martedì sugli spalti del Mapei Stadium, la sua squadra per come si sta esprimendo e ha lanciato un segnale importante in vista del mercato di gennaio: "Perdere qualcuno? Potrei chiudere la porta a chiave"
Gattuso: 'Non sono abituato a classifiche così'Vai al contenuto
La grande occasione della Lazio
I biancocelesti, prima di questo turno, avevano gli stessi punti dell'Inter in testa. Ce li hanno ancora, ma i nerazzurri hanno già giocato e perso il derby contro il Milan. Se i biancocelesti dovessero vincere, sarebbero da soli in testa alla classifica. Una ripassata alla classifica prima dell'inizio del match
La classifica della Serie A 2026-2027Vai al contenuto
Primo match della domenica: il Como vince
La domenica della 10^ giornata si è aperta con il successo del Como sul Venezia: alla squadra di Fabregas è bastato un rigore di Da Cunha in un match molto combattuto. Di seguito, il racconto del match
Como-Venezia 1-0, decide il gol su rigore di Da CunhaVai al contenuto
Le scelte di Pisacane
Qualche cambio rispetto alla sconfitta contro la Roma. Torna Maldini titolare, con lui confermati Nzola e Fadera. A centrocampo chance per Fazzini assieme ai soliti Romano e Adopo. In difesa gioca Deiola centrale con Rodriguez, sulle fasce si dispongono Ze Pedro e Obert a protezione di Caprile
Le scelte di Gattuso
L'allenatore biancoceleste conferma la stessa squadra che ha travolto il Sassuolo nel turno infrasettimanale. C'è solo un cambio: rientra Provstgaard al centro della difesa al posto di Leite, con lui Sutalo. Floriani e Tavares i terzini con Mandas in porta. Centrocampo e attacco intoccabili: Belahyane in regia tra Frattesi e Taylor, Noslin punta ispirato da Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra
Daniel Maldini, che ha segnato due reti in 12 presenze lo scorso campionato con la Lazio, ha realizzato cinque gol nelle prime nove presenze con il Cagliari in Serie A; solo due giocatori hanno registrato più centri nelle prime 10 gare giocate con i rossoblù nell'era dei tre punti a vittoria nella competizione: Roberto Muzzi (sette) e Mauricio Pinilla (sette)
Oltre ai due gol, Mattia Zaccagni ha servito ben cinque assist nelle prime nove giornate di questo campionato; in due sole stagioni di Serie A ha servito sei passaggi vincenti: nel 2022/23 e nel 2024/25, con i biancocelesti in entrambe le occasioni
Solo Barcellona (19.1%) e Marsiglia (17.4%) vantano una percentuale realizzativa più alta di quella della Lazio (17.3%) in questa stagione nei cinque principali campionati europei. Si tratta inoltre della più alta registrata da un singolo club in Serie A considerando le ultime 20 stagioni, superando la stessa Lazio nel 2021/22 (17%)
La Lazio ha segnato due o più reti in tutte le ultime sette gare di campionato: solo due volte nella sua storia ha realizzato più di un gol in almeno otto incontri di fila in Serie A, nel gennaio 1937 (otto, sotto la gestione di József Violak) e nel gennaio 2020 (12, con Simone Inzaghi in panchina).
Il Cagliari ha perso le ultime tre partite di Serie A dopo essere rimasto imbattuto in cinque delle prime sei gare di questa stagione (4 vittorie, 1 pareggio); i rossoblù hanno registrato una serie di sconfitte consecutive più lunga in campionato solo una volta dall'inizio del 2025, tra marzo e aprile scorsi (quattro)
La Lazio ha vinto le ultime cinque gare di campionato, l'ultima volta che ha registrato sei successi consecutivi in Serie A risale a febbraio 2021, quando il sesto arrivò proprio allo Stadio Olimpico contro il Cagliari. Inoltre, grazie alle sei reti rifilate al Sassuolo, i biancocelesti hanno all'attivo 22 centri in questo campionato; in sole tre occasioni nella loro storia nella competizione hanno realizzato più gol dopo le prime 10 gare: nel 1942/43 (24) nel 1999/00 (24) e nel 2017/18 (26)
Il Cagliari sarà la terza squadra nella storia della Serie A che giocherà in trasferta allo Stadio Olimpico contro Roma e Lazio due volte nel giro di massimo cinque giorni, dopo il Parma nell'aprile 2014 e l'Udinese nell'aprile 2019; entrambe hanno perso ciascuno dei due incontri
La Lazio ha vinto 13 delle ultime 14 gare casalinghe contro il Cagliari in Serie A (1 pareggio), segnando 31 gol nel parziale, una media di 2.2 a incontro. Nel periodo (dalla stagione 2010/11) i sardi sono la formazione contro cui i biancocelesti hanno conquistato più successi all'Olimpico (13, appunto)
Il Cagliari ha pareggiato 0-0 l'ultimo incrocio di Serie A contro la Lazio, lo scorso 21 febbraio, interrompendo una serie di sei sconfitte consecutive contro questa avversaria; l'ultima volta che è rimasto imbattuto in due gare di fila contro i biancocelesti nel torneo risale al 2009 (due successi in quell'occasione).
La Lazio non ha perso nessuna delle ultime 22 gare contro il Cagliari in Serie A (18 vittorie, 4 pareggi): si tratta della serie più lunga di imbattibilità per i biancocelesti contro una singola avversaria nella competizione.
Buongiorno a tutti. All'Olimpico la Lazio ha una grande occasione: andare da sola in testa alla classifica dopo la sconfitta dell'Inter nel derby. Contro c'è il Cagliari. Avviciniamoci insieme al fischio d'inizio delle 15 con news e statistiche sulle due squadre e sul match