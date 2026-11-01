La Lazio ha vinto le ultime cinque gare di campionato, l'ultima volta che ha registrato sei successi consecutivi in Serie A risale a febbraio 2021, quando il sesto arrivò proprio allo Stadio Olimpico contro il Cagliari. Inoltre, grazie alle sei reti rifilate al Sassuolo, i biancocelesti hanno all'attivo 22 centri in questo campionato; in sole tre occasioni nella loro storia nella competizione hanno realizzato più gol dopo le prime 10 gare: nel 1942/43 (24) nel 1999/00 (24) e nel 2017/18 (26)