Serie AGiornata 10 - domenica 1 novembre 2026Giornata 10 - dom 1 nov
Fine
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Lazio-Cagliari 2-1: rimonta da primo posto con i gol di Isaksen e Pinamonti
Il Cagliari imbriglia a lungo la Lazio, i biancocelesti passano nel finale con un colpo di testa di Pinamonti e si prendono il primo posto in classifica da soli. Nel primo tempo Fadera costruisce il vantaggio di Nzola con un'azione insistita, poi Isaksen si inventa il pareggio con un tiro fantastico: sinistro a uscire sotto l'incrocio. Nella ripresa Taylor e ancora Isaksen non trovano la porta per un pelo, Pinamonti invece corregge un tiro-cross di Pedraza e fa partire la festa