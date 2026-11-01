Il Cagliari imbriglia a lungo la Lazio, i biancocelesti passano nel finale con un colpo di testa di Pinamonti e si prendono il primo posto in classifica da soli. Nel primo tempo Fadera costruisce il vantaggio di Nzola con un'azione insistita, poi Isaksen si inventa il pareggio con un tiro fantastico: sinistro a uscire sotto l'incrocio. Nella ripresa Taylor e ancora Isaksen non trovano la porta per un pelo, Pinamonti invece corregge un tiro-cross di Pedraza e fa partire la festa

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