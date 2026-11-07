Serie AGiornata 11 - sabato 7 novembre 2026Giornata 11 - sab 7 nov
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Cagliari-Frosinone 1-0: gol di Adopo, poi Caprile para tutto. Piscane torna alla vittoria
Il Cagliari torna alla vittoria dopo quattro ko di fila, mentre il Frosinone ferma la sua corsa dopo ben quattro risultati utili di fila. Nel match delle 15 del sabato decide Adopo nel primo tempo con una gran botta sotto l'incrocio dei pali. Poi assalto della squadra di Alvini che, però, sbatte sul muro del Cagliari e su Caprile