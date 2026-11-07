Il Bologna vince il derby emiliano. Parma in dieci già dopo 9 minuti per l’espulsione di Ndiaye, che atterra Odgaard lanciato a rete. A inizio secondo tempo, è Theate a portare avanti i rossublù di testa su assist di Cambiaghi dalla destra. Al 69’, c’è una revisione Var per un fallo di Touré su Cambiaghi: è rigore e Orsolini raddoppia. Dieci minuti dopo, rigore anche per il Parma: fallo di Vitik su Fabbian, dal dischetto Sierro batte Skorupsky per l’1-2. Per Palladino quarta vittoria di fila

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