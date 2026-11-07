Serie AGiornata 11 - sabato 7 novembre 2026Giornata 11 - sab 7 nov
Fine
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Torino-Lecce 1-1: decidono due tiri deviati, gol di Simeone e autogol di Bragança
Succede tutto nel secondo tempo e nel giro di un quarto d'ora: un tiro di Simeone deviato (da Gaspar) si impenna e beffa Falcone. Poco dopo calcia da fuori N'Dri, che colpisce Bragança e spiazza il portiere avversario. La Lega calcio, alla fine, ha assegnato l'1-0 a Simeone e il pareggio a Bragança come autorete. Nel finale clamorosa traversa in rovesciata di Adams. Il match è iniziato con quindici minuti di ritardo per un problema alle linee del campo