La squadra di Chivu si fa rimontare tre volte dall'Atalanta e chiude 4-4 un match che avrebbe potuto riavvicinarla alla Lazio ora a +3. Parte bene l'Inter che segna due gol con Pio Esposito. Elmas accorcia prima del break ma a inizio ripresa ancora Pio fa 3-1. De Ketelaere la riapre, Sucic sembra chiuderla di nuovo su rigore ma ancora CDK segna. L'Atalanta spinge e trova il pari con Kessie che trasforma un rigore per mani di Bastoni

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