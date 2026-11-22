Serie AGiornata 12 - domenica 22 novembre 2026Giornata 12 - dom 22 nov
Fine
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Milan-Frosinone 5-1: video, gol e highlights
A San Siro il Milan punisce un Frosinone che non rinuncia ai propri principi ma concede troppo spazio al contropiede dei rossoneri. L’autogol di Calvani dopo una cavalcata di Rabiot sblocca la gara dopo 4’, Gonçalo Ramos ritrova il gol dopo un’altra ripartenza. Accorcia Masini, ma nella ripresa il Milan si scatena anche con i subentrati, e sempre agendo in contropiede: segnano Jashari, Cisse e Pulisic. In classifica i rossoneri si riprendono il quarto posto riscavalcando il Como