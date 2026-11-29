Como-Juventus 0-0
Si parte al Sinigaglia
Dopo il successo in Champions con l'AEK Atene e un posto quasi certo nelle prime 24, il Como vuole restare in scia delle big in campionato e al Sinigaglia affronta la Juve che ha battuto in Europa League l'Omonia. Spalletti sceglie la coppia Woltemade-Kolo Muani. Koopmeiiners a centrocampo. Sarr preferito a Douglas Luiz. Cesc con Da Cunha avanzato sulla linea di Paz e Baturina alle spalle di Douvikas. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45
Si parte al Sinigaglia
Inno della Serie A, tra poco si parte
Le squadre stanno entrando in campo
Ci siamo quasi, tutto pronto per Como-Juventus
Il Como è, con il Genoa, una delle uniche due squadre a non aver ancora subito gol di testa in questo campionato; i prossimi avversari della Juventus ne hanno segnati cinque, meno solo della Roma (sei) e della Lazio (sette).
La Juventus è l'unica squadra che non ha ancora concesso gol da fuori area in questa Serie A, mentre il Como ne ha concesso solo uno
In questa Serie A, il Como e la Lazio sono le squadre che hanno subito meno gol da calcio piazzato (uno ciascuna), mentre la Juventus ne ha incassati tre, occupando il quarto posto a pari merito nella competizione - Genoa terzo a quota due.
"Dobbiamo aspettarci una Juventus che entra subito in campo con un ritmo alto nella testa, perché loro faranno così. E poi che sa giocare a calcio, perché siamo di fronte a una delle partite che cambiano il racconto di quello che può essere la stagione"
La Juventus ha concesso il minor numero di expected goals in questa Serie A (8.9), subendo però 3.1 gol in più rispetto a quanto previsto dal modello (12 reti incassate); al contrario, il Como ha subito quasi cinque gol in meno rispetto agli expected goals contro (10 gol incassati a fronte di 14.8 xG).
Il Como è la squadra che controlla di più il gioco tramite la gestione del pallone in questa Serie A: i lariani vantano il 62% di possesso medio a partita, 264 sequenze su azione da almeno 10 passaggi, 63 delle quali terminate con un tiro o un tocco nell'area avversaria, oltre ad una precisione nei passaggi pari al 90% - tutti record nel campionato in corso.
"Per fortuna non devo scegliere io il 10 dell'Argentina, hanno dei grandissimi giocatori: la cosa più importante è non montarsi la testa, sicuramente il mister prenderà una buona decisione. Ci sarà un peso per chi inizierà a dominare la partita col possesso palla, loro sono una squadra molto dominante: ovviamente sono la Juventus e vengono valutati per i risultati"
La Juventus ha segnato quattro reti in ciascuna delle ultime due gare ufficiali (4 vs Venezia, 4 vs Omonia Nicosia) e non arriva a tre match di fila con 4+ reti segnate tra tutte le competizioni da settembre 1997
Il Como ha vinto le ultime tre partite casalinghe di Serie A e ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro; i lariani non ottengono più successi interni consecutivi dal 1980 (cinque) e non registrano una serie di cinque gare casalinghe senza subire gol dal 1985
Il pareggio per 0-0 è il risultato più frequente tra Como e Juventus in Serie A, essendosi verificato in cinque occasioni; l'ultima volta risale al 19 febbraio 1989.
Questa sarà la prima volta nella storia della Serie A che il Como affronterà la Juventus avendo più punti in classifica dei bianconeri ad inizio giornata (+5, 26 a 21). Finora, escludendo il primo turno di campionato, al massimo si erano affrontate in una situazione di parità e solo in un'occasione: il 20 gennaio 1985, alla 16ª giornata di campionato, quando entrambe avevano 15 punti ma i lombardi arrivarono a quella sfida avendo giocato una gara in più dei piemontesi.
Fabregas ripropone in porta Butez, a sinistra gioca Valle a centrocampo confermato Milla con Perrone. Gioca Da Cunha sulla linea dei trequartisti completata da Nico Paz e Baturina alle spalle di Douvikas
Spalletti schiera un centrocampista in più per arginare il Como. Ci sono Sarr e non Douglas Luiz più McKennie. Coppia titolare Kolo Muani-Woltemade. A sinistra gioca Cambiaso
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; Celik, McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti
Questa sarà la prima volta nella storia della Serie A che il Como affronterà la Juventus avendo più punti in classifica dei bianconeri ad inizio giornata (+5, 26 a 21). Finora, escludendo il primo turno di campionato, al massimo si erano affrontate in una situazione di parità e solo in un'occasione: il 20 gennaio 1985, alla 16^ giornata di campionato, quando entrambe avevano 15 punti ma i lombardi arrivarono a quella sfida avendo giocato una gara in più dei piemontesi.
La Juventus è rimasta imbattuta in 25 delle 30 partite disputate contro il Como in Serie A (15 vittorie, 10 pareggi, 5 sconfitte) e nessuna squadra ha fatto meglio contro i lariani nel massimo campionato - 25 match senza sconfitte anche per Inter (in 31 sfide - 22 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte) e Milan (in 28 confronti - 15 vittorie, 10 pareggi, 3 sconfitte).
Il Como ha vinto entrambi gli ultimi due confronti contro la Juventus in Serie A con il punteggio di 2-0 e tutti gli altri tre successi ottenuti da i lariani ai danni dei bianconeri nella storia del torneo, sono arrivati proprio in match consecutivi e senza subire gol, tra novembre 1950 e gennaio 1952
Il Como ha conquistato 26 punti nelle prime 12 giornate di questa Serie A (8 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte) e, a prescindere dal risultato di questa sfida, si tratta già del record di punti anche dopo 13 gare stagionali per i lariani in un massimo campionato, anche considerando tre punti a vittoria da sempre (24 nella scorsa stagione).
Dopo il 4-0 inflitto al Venezia nell'ultimo turno, la Juventus potrebbe vincere due match di fila in campionato solo per la seconda volta negli ultimi sette mesi (da inizio maggio scorso); nel periodo, l'unico precedente risale alle prime due giornate della Serie A in corso (1-0 contro il Frosinone e 2-0 contro il Parma).
La Juventus ha registrato due vittorie, due pareggi e due sconfitte nelle prime sei trasferte in questa Serie A, esattamente il ruolino di marcia lontano da casa della scorsa stagione a questo punto del torneo (quando arrivò una sconfitta anche alla 7^, 1-2 contro il Napoli). L'ultima volta che i bianconeri hanno ottenuto al massimo due successi nelle prime sette gare esterne di due campionati consecutivi risale al periodo tra il 1997/98 ed il 1999/2000 (nell'ordine: 2 vittorie, 1 vittoria, 2 vittorie in quelle tre annate).
Da inizio novembre scorso - dall'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus - bianconeri (19, come la Roma) e Como (20) sono due delle tre squadre con il maggior numero di clean sheet collezionati in Serie A. In particolare, in questo campionato nessuno ha tenuto la porta inviolata più spesso della Vecchia Signora (sei, nuovamente al pari dei giallorossi).
Il Como è la squadra che controlla di più il gioco tramite la gestione del pallone in questa Serie A: i lariani vantano il 62% di possesso medio a partita, 264 sequenze su azione da almeno 10 passaggi, 63 delle quali terminate con un tiro o un tocco nell'area avversaria, oltre ad una precisione nei passaggi pari al 90% - tutti record nel campionato in corso.
Nei maggiori cinque campionati europei 2026/27, solo il Real Madrid (quattro) vanta più giocatori nati dal 2003 in avanti con almeno tre reti all'attivo rispetto al Como: tre (al pari di Roma e Brighton): Jacobo Ramón, Nico Paz e Martin Baturina. In particolare, lo spagnolo classe 2005 - a bersaglio nell'ultimo turno contro il Cagliari - è uno dei due difensori con più gol realizzati nella Serie A in corso assieme a Bremer, avversario di giornata (tre entrambi).
Nick Woltemade ha preso parte a tre reti nelle ultime due partite di Serie A (2 gol+1 assist) e potrebbe essere coinvolto in almeno una marcatura per tre match di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2025 con il Newcastle (gol contro Arsenal, Nottingham Forest e Brighton in quel caso). In particolare, dopo i centri contro Fiorentina e Venezia, potrebbe diventare il primo giocatore tedesco a segnare per tre match di fila nel massimo campionato italiano da Robin Gosens con l'Atalanta, tra febbraio e marzo 2021.