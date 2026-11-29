"Per fortuna non devo scegliere io il 10 dell'Argentina, hanno dei grandissimi giocatori: la cosa più importante è non montarsi la testa, sicuramente il mister prenderà una buona decisione. Ci sarà un peso per chi inizierà a dominare la partita col possesso palla, loro sono una squadra molto dominante: ovviamente sono la Juventus e vengono valutati per i risultati"