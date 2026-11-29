Serie AGiornata 13 - domenica 29 novembre 2026Giornata 13 - dom 29 nov
Fine
3 - 0
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Como-Juventus 3-0: video, gol e highlights
La squadra di Fabregas risale momentaneamente al quarto posto in classifica grazie al 3-0 sulla Juve che vale la nona vittoria nelle ultime dieci gare. Match condizionato per il fallo di reazione con relativa espulsione di Kolo Muani dopo 5'. Il Como fatica a sbloccarla ma lo fa al 46' con una punizione di Nico Paz. Nella ripresa il Como spinge e trova il raddoppio con Douvikas che nel finale la chiude con la sua personale doppietta