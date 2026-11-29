Serie AGiornata 13 - domenica 29 novembre 2026Giornata 13 - dom 29 nov
Fine
4 - 0
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Roma-Monza 4-0: video, gol e highlights
Altro show giallorosso all'Olimpico. Monza demolito 4-0 con una prova superba degli attaccanti di Gasperini. Malen apre le danze con una botta di destro e poi ispira Soulé per il raddoppio. Al 36' arriva già il tris con una magia dell'argentino: sinistro a giro che toglie la ragnatela dall'incrocio dei pali. All'intervallo l'olandese è costretto a uscire per una botta subita alla caviglia (forte contusione). Al suo posto Castro, in gol nel recupero su assist di Ghilardi