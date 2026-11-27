Il centrocampista della Juve in prestito al Sassuolo si era fatto male con la sua nazionale nell'ultima sosta. Operazione ok al ginocchio per un "piccolo distacco osteo-condrale". Lo ha comunicato la stessa Juventus. "Cose del genere possono accadere, quello che conta è come scegliamo di reagire" ha scritto su Instagram FORMAZIONI: CAMPETTI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA

La stagione di Vasilije Adzic è già finita. Il centrocampista della Juve, in prestito al Sassuolo dalla scorsa estate, si era fermato al 42' della partita della sua nazionale (Montenegro) contro Cipro. Il giocatore si è sottoposto all'intervento chirurgico all’Hopital Prive Jean Mermoz di Lione per un "piccolo distacco osteo-condrale". La sua stagione si può di fatto considerare conclusa con sei mesi di anticipo.

Il comunicato della Juventus "A seguito di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro riportato durante la gara Montenegro-Cipro - si legge sul sito ufficiale bianconaro - Vasilije Adzic è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un piccolo distacco osteo-condrale. Il calciatore è stato sottoposto ieri ad un intervento chirurgico presso l’Hopital Prive Jean Mermoz a Lione ed ha iniziato il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".

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La situazione contrattuale di Adzic Il centrocampista montenegrino era stato protagonista di un grande avvio di stagione in neroverde con un assist e tre gol messi a referto nelle prime cinque giornate, con tanto di gol vittoria al 90' nel 3-2 proprio sulla Juve. Adzic è al Sassuolo in prestito oneroso da 500mila euro, fino a giugno 2027, con opzione di riscatto del Sassuolo a 12 milioni e contro-riscatto per la Juventus a 13,7 milioni. SERIE A Tutti gi indisponibili verso la 13^ giornata del campionato

Il messaggio sui social "Dio, so che non mi daresti mai qualcosa che non sono in grado di affrontare. Accetto questa sfida con determinazione e ne uscirò ancora più forte — è stato il messaggio postato da Adzic sui social dopo l'operazione —. L'intervento è andato bene. Grazie a tutti per il vostro sostegno e i vostri messaggi. Cose del genere possono accadere, ma ciò che conta davvero è come scegliamo di reagire".