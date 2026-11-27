Il centrocampista della Juve in prestito al Sassuolo si era fatto male con la sua nazionale nell'ultima sosta. Operazione ok al ginocchio per un "piccolo distacco osteo-condrale". Lo ha comunicato la stessa Juventus. "Cose del genere possono accadere, quello che conta è come scegliamo di reagire" ha scritto su Instagram
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La stagione di Vasilije Adzic è già finita. Il centrocampista della Juve, in prestito al Sassuolo dalla scorsa estate, si era fermato al 42' della partita della sua nazionale (Montenegro) contro Cipro. Il giocatore si è sottoposto all'intervento chirurgico all’Hopital Prive Jean Mermoz di Lione per un "piccolo distacco osteo-condrale". La sua stagione si può di fatto considerare conclusa con sei mesi di anticipo.
Il comunicato della Juventus
"A seguito di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro riportato durante la gara Montenegro-Cipro - si legge sul sito ufficiale bianconaro - Vasilije Adzic è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un piccolo distacco osteo-condrale. Il calciatore è stato sottoposto ieri ad un intervento chirurgico presso l’Hopital Prive Jean Mermoz a Lione ed ha iniziato il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".
La situazione contrattuale di Adzic
Il centrocampista montenegrino era stato protagonista di un grande avvio di stagione in neroverde con un assist e tre gol messi a referto nelle prime cinque giornate, con tanto di gol vittoria al 90' nel 3-2 proprio sulla Juve. Adzic è al Sassuolo in prestito oneroso da 500mila euro, fino a giugno 2027, con opzione di riscatto del Sassuolo a 12 milioni e contro-riscatto per la Juventus a 13,7 milioni.
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Il messaggio sui social
"Dio, so che non mi daresti mai qualcosa che non sono in grado di affrontare. Accetto questa sfida con determinazione e ne uscirò ancora più forte — è stato il messaggio postato da Adzic sui social dopo l'operazione —. L'intervento è andato bene. Grazie a tutti per il vostro sostegno e i vostri messaggi. Cose del genere possono accadere, ma ciò che conta davvero è come scegliamo di reagire".