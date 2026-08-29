Serie AGiornata 2 - sabato 29 agosto 2026Giornata 2 - sab 29 ago
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Fiorentina-Frosinone 0-3, gol di Bracaglia e doppietta di Raimondo. Due pali per la Viola
Nel giorno dei festeggiamenti per il centenario del club, la Fiorentina cade in casa: secondo ko per i viola dopo il 4-0 dalla Roma. Primo tempo pazzo: Mastantuono sfiora il vantaggio, Gudmundsson lo trova ma è in fuorigioco e a segnare è allora il Frosinone. La reazione della Fiorentina porta a due pali colpiti in un minuto (Mastantuono e Valde); due minuti dopo, però, raddoppia il Frosinone con Bracaglia. Nella ripresa Raimondo trova anche la doppietta
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