Nel giorno dei festeggiamenti per il centenario del club, la Fiorentina cade in casa: secondo ko per i viola dopo il 4-0 dalla Roma. Primo tempo pazzo: Mastantuono sfiora il vantaggio, Gudmundsson lo trova ma è in fuorigioco e a segnare è allora il Frosinone. La reazione della Fiorentina porta a due pali colpiti in un minuto (Mastantuono e Valde); due minuti dopo, però, raddoppia il Frosinone con Bracaglia. Nella ripresa Raimondo trova anche la doppietta

FESTA CENTENARIO IN LIVE STREAMING

CLASSIFICA - PAGELLE