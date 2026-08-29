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Serie AGiornata 2 - sabato 29 agosto 2026Giornata 2 - sab 29 ago
Fine
Sassuolo
Volpato C. 32'Berardi D. 78'
2 - 1
Torino
Comuzzo P. 45' + 2'
Sassuolo
Volpato C. 32'Berardi D. 78'
2 - 1 Torino
Comuzzo P. 45' + 2'
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Sassuolo-Torino 2-1, Berardi entra e la decide

Partito dalla panchina, Berardi entra al 72’ sul risultato di 1-1 e impiega 6’ per deciderla. In avvio, dopo 2’, traversa di Cinquegrano, al 32’ la sblocca Volpato con una magia col sinistro da fuori area, servito da un colpo di tacco di Adzic. Nel recupero prima dell’intervallo arriva il pari di Comuzzo, di testa, poi nella ripresa entra Berardi e riporta avanti il Sassuolo. Seconda sconfitta nelle prime due giornate per il Torino