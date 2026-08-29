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Serie AGiornata 2 - sabato 29 agosto 2026Giornata 2 - sab 29 ago
Fine
Monza
Colpani A. 37'Gustavo Varela 63'
2 - 3
Udinese
Piotrowski J. 32'Kamara H. 45'Ekkelenkamp J. 45' + 3'
Monza
Colpani A. 37'Gustavo Varela 63'
2 - 3 Udinese
Piotrowski J. 32'Kamara H. 45'Ekkelenkamp J. 45' + 3'
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Monza-Udinese 2-3: Kamara ancora in gol, prima vittoria per i bianconeri

Dopo il pari all’esordio contro il Como, l’Udinese trova la vittoria in casa del Monza. Piotrowski segna il vantaggio, Colpani pareggia immediatamente ma poco prima dell’intervallo i bianconeri trovano due gol, con Kamara (alla seconda rete consecutiva) che dalla distanza sorprende un Thiam tutt’altro che esente da colpe e poi con Ekkelenkamp, con una botta di controbalzo dal limite. Nella ripresa Varela di testa accorcia. Monza ancora sconfitto dopo il ko contro l’Inter alla prima giornata