Serie AGiornata 2 - sabato 29 agosto 2026Giornata 2 - sab 29 ago
Fine
2 - 3
2 - 3
Monza-Udinese 2-3: Kamara ancora in gol, prima vittoria per i bianconeri
Dopo il pari all’esordio contro il Como, l’Udinese trova la vittoria in casa del Monza. Piotrowski segna il vantaggio, Colpani pareggia immediatamente ma poco prima dell’intervallo i bianconeri trovano due gol, con Kamara (alla seconda rete consecutiva) che dalla distanza sorprende un Thiam tutt’altro che esente da colpe e poi con Ekkelenkamp, con una botta di controbalzo dal limite. Nella ripresa Varela di testa accorcia. Monza ancora sconfitto dopo il ko contro l’Inter alla prima giornata