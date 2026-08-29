Ancora qualche problemino in fase di finalizzazione ma la Juve trova un Nico Gonzalez in formato super: l'argentino entra, colpisce un palo e segna sbloccando il match col Parma. Nel finale altra sostituzione vincente di Spalletti: dentro Koopmeiners e raddoppio. I bianconeri salgono a quota 6 al termine di una gara dominata e in cui nel primo tempo l'unica azione pericolosa era stata un palo di Conceiçao. Nella ripresa Juve più cinica nel decidere un match che poteva anche complicarsi

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