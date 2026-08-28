Luka Modric (40 anni e 353 giorni) è il quarto giocatore di movimento più anziano a scendere in campo da titolare in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Pietro Vierchowod con il Piacenza (41 anni e 10 giorni il 16 aprile 2000 v Perugia) Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni il 19 maggio 2007 v Udinese) e Zlatan Ibrahimovic (41 anni e 166 giorni il 18 marzo 2023 v Udinese) - entrambi quest'ultimi con il Milan.