Ridgeciano Haps taglia il traguardo delle 100 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Venezia (52 in Serie A, 44 in Serie B e quattro in Coppa Italia); dal suo esordio con i veneti (2021/22), solo Gianluca Busio (172) e Michael Svoboda (110) hanno collezionato più match con gli Arancioneroverdi.
Milan-Venezia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo il successo nella prima giornata, fuori casa contro il Torino, il Milan vuole continuare a crescere e va a caccia della seconda vittoria consecutiva contro il Venezia a San Siro. Amorim manda in campo Modric dal 1', conferma Cissé e tiene ancora in panchina Rabiot. Stroppa con la coppia Adams-Yeboah, gioca Basic a centrocampo. Diretta sull'app DAZN e DAZN 1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Loftus Cheek, Cissé; Ramos. All. Amorim
VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Perez, Busio, Basic, Haps; Yeboah J., A. Adams. All. Stroppa
Luka Modric (40 anni e 353 giorni) è il quarto giocatore di movimento più anziano a scendere in campo da titolare in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Pietro Vierchowod con il Piacenza (41 anni e 10 giorni il 16 aprile 2000 v Perugia) Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni il 19 maggio 2007 v Udinese) e Zlatan Ibrahimovic (41 anni e 166 giorni il 18 marzo 2023 v Udinese) - entrambi quest'ultimi con il Milan.
Il Milan è la squadra ad aver tentato più conclusioni in seguito a un recupero offensivo in questo avvio di campionato (tre) e una delle due, insieme al Cagliari, ad aver trovato il gol da questa situazione di gioco.
Il Milan potrebbe vincere le prime due partite stagionali di serie A per la prima volta dal 2023/24, con Stefano Pioli in panchina.
Il Milan ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due gare interne di Serie A contro il Venezia e non ha mai raggiunto tre clean sheet di fila contro i lagunari nella competizione (due anche tra 1950 e 1962).
Europa League, calendario e partite Milan: avversarie, date e orari
Di nuovo in Europa League a distanza di cinque anni, la squadra di Amorim se la vedrà a San Siro contro il Benfica dalla prima fascia. Sarà sfida in casa anche con Ferencvaros, Sunderland e Ararat-Armenia. C'è un'altra inglese (il Bournemouth) in trasferta, dove i rossoneri giocheranno sui campi di Olympiacos, Salisburgo e Levski Sofia
Milan, il calendario delle partite di Europa LeagueVai al contenuto
In 14 confronti in casa contro il Venezia in Serie A, il Milan ha perso in una sola occasione, nel novembre 1942, con nove successi interni e quattro pareggi a completare il bilancio.
Leao-Galatasaray, è fatta per il trasferimento dal Milan: le cifre dell'operazione
Rafael Leao ha scelto il Galatasaray che ora è in chiusura per l'attaccante portoghese. Con il Milan l'operazione è da 45 milioni di euro complessivi, con 43 di parte fissa e 2 di bonus, oltre al 20% sulla futura rivendita. Per Leao pronto un contratto fino al 2030 da 10 milioni di euro a stagione più bonus
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Milan e Venezia non si sono mai affrontate alla seconda partita stagionale di Serie A, ma in due occasioni si sono incrociate alla prima: pareggio nel 1962 e successo rossonero nel 1966.
La formazione del Milan in grafica
Il punteggio più frequente tra Milan e Venezia in Serie A è il 2-0 a favore dei rossoneri, finale di sei incontri, l’ultimo dei quali nella gara di ritorno del 2024/25 (a segno Pulisic e Gimènez).
La formazione del Venezia in grafica
Venezia, le scelte di formazione
Stroppa con il consueto tandem Adams-Yeboah. Gioca Perez a centrocampo con Busio e Basic. Haps gioca sulla sinistra preferito a Correia
Milan, le scelte di formazione
Amorim riporta in campo dal 1' Modric accanto a Musah e al posto di Jashari. Rabiot parte ancora dalla panchina. Gioca Loftus Cheek, confermato Cissé, Ramos riferimento pi avanzato. In difesa confermati Gila, De Winter e Pavlovic. A sinistra c'è Bartesaghi
Il Milan ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro il Venezia, segnando almeno due gol in ogni occasione e mantenendo la porta inviolata nelle ultime quattro, stabilendo così il proprio record di partite consecutive senza subire gol contro gli arancioneroverdi nella competizione.
Le formazioni ufficiali
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Loftus Cheek, Cissé; Ramos. All. Amorim
VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Perez, Busio, Basic, Haps; Yeboah J., A. Adams. All. Stroppa
Statistiche e curiosità
Il Milan ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro il Venezia, segnando almeno due gol in ogni occasione e mantenendo la porta inviolata nelle ultime quattro, stabilendo così il proprio record di partite consecutive senza subire gol contro gli arancioneroverdi nella competizione.
Venezia ko in 18 occasioni contro il Milan in Serie A
Il Venezia ha perso 18 partite di Serie A contro il Milan (4 vittorie, 6 pareggi, 18 sconfitte); contro nessuna squadra i lagunari hanno subito più sconfitte nel massimo campionato, a pari merito con le 18 maturate contro la Juventus
Milan imbattuto nelle ultime 10 di campionato in casa col Venezia
Il Milan è imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe di Serie A contro il Venezia (8 vittore, 2 pareggi); tra le squadre attualmente nel massimo campionato, i rossoneri vantano una striscia di imbattibilità interna aperta più lunga solo contro Lecce (14) e Torino (30), mentre sono a quota 10 anche contro il Bologna.
Il Milan non perde la prima casalinga dal 2008-09
Il Milan ha perso la prima gara casalinga dello scorso campionato di Serie A (1-2 contro la Cremonese), interrompendo una serie di 11 vittorie seguite e un pareggio; i rossoneri non perdono la prima partita interna in due stagioni consecutive dal biennio 2008-2009, quando furono sconfitti rispettivamente da Bologna e Inter; quello è stato anche l'ultimo caso in cui sono rimasti senza successi per tre anni di fila (pareggio nel 2007).
Venezia senza vittorie in una delle prime due di campionato dal 1946
Il Venezia non vince una delle prime due partite giocate in un campionato di Serie A dal 1946; da allora, in 19 incontri disputati tra nove stagioni diverse più quella attuale, ha registrato un bilancio di cinque pareggi e 14 sconfitte.
Venezia la squadra con pi stagioni in A senza riuscire a vincere all'esordio
Il Venezia è la squadra che ha partecipato a più stagioni nel massimo campionato italiano (14) senza mai riuscire a vincere la prima gara del torneo disputata in trasferta (3 pareggi, 11 sconfitte).
Amorim vuole entrare tra gli otto esordienti al Milan ad aver vinto le prime due gare
Ruben Amorim ha vinto all'esordio contro il Torino e sono finora otto gli allenatori del Milan ad aver vinto le loro prime due partite di Serie A avendo debuttato in rossonero a inizio campionato, di questi solamente due nell'era dei tre punti a vittoria: Alberto Zaccheroni nel 1998 e Filippo Inzaghi nel 2014.
I dati offensivi del Milan nella prima giornata
Il Milan ha tentato 19 conclusioni nella prima giornata di Serie A, tutte effettuate dall'interno dell'area di rigore; si tratta di almeno sei tiri in più dall'interno dell'area rispetto a qualsiasi altra squadra in questo campionato.
Cissé a caccia della sua seconda rete in Serie A
Alphadjo Cissè ha segnato il suo primo gol in Serie A con il Milan a 19 anni e 305 giorni; in caso di rete contro il Venezia, diventerebbe il più giovane a trovare il gol nelle sue prime due presenze in rossonero in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (19 anni e 310 giorni), superando il primato di chi ha raggiunto tale traguardo a 22 anni compiuti (Mario Balotelli e Andriy Shevchenko).
Venezia senza gol nonostante un dato di Expected Goals elevato
Il Venezia è stata una delle due squadre (con il Bologna, 1.78) a non aver segnato nella prima giornata di questa Serie A tra quelle che hanno registrato un valore di Expected Goals superiore a uno (2.05); i lagunari hanno inoltre mandato sette giocatori al tiro almeno due volte nel corso del match, più di ogni altra squadra (Hainaut, Franjic, Rrahmani, Yeboah, Correia, Busio, Adams).