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Leao-Galatasaray, è fatta per il trasferimento dal Milan: le cifre dell'operazione

Calciomercato

Rafael Leao ha scelto il Galatasaray che ora è in chiusura per l'attaccante portoghese. Con il Milan l'operazione è da 45 milioni di euro complessivi, con 43 di parte fissa e 2 di bonus, oltre al 20% sulla futura rivendita. Per Leao pronto un contratto fino al 2030 da 10 milioni di euro a stagione più bonus

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Il futuro di Rafael Leao sarà in Turchia. Il portoghese aveva dato inizialmente priorità alla Premier League e all'Aston Villa, che era arrivato verbalmente a un'offerta da 7,5 milioni di euro a stagione senza però formalizzarla. Una proposta che, in ogni caso, non raggiungeva la richiesta del giocatore. A quel punto il Galatasaray ha continuato a lavorare sul giocatore, alzando la propria proposta fino a ottenere il sì definitivo. Il club turco sta ora chiudendo con il Milan per un trasferimento a titolo definitivo da 45 milioni di euro complessivi, con 43 di parte fissa e 2 di bonus, oltre al 20% sulla futura rivendita in favore dei rossoneri. Per Leao è pronto un contratto fino al 2030 da 10 milioni di euro a stagione più bonus. Mancano soltanto gli ultimi passaggi formali prima della chiusura dell'operazione: intanto, Leao sarà presente a San Siro questa sera, venerdì 29 agosto, per salutare i tifosi durante Milan-Venezia.

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