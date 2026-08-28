Con il sì di Rafael Leao al Galatasaray, il Milan ha subito avviato la caccia al sostituto dell'esterno portoghese. Nelle ultime ore i rossoneri hanno allacciato i primi contatti con il Nottingham Forest e con l'agente di Omari Hutchinson, talento classe 2003 prelevato dagli inglesi un anno fa per 40 milioni

Il Milan comincia già a muoversi per il post Rafael Leao, che ha detto sì al Galatasaray. I rossoneri stanno cercando un nuovo esterno e in queste ultime ore hanno chiesto informazioni al Nottingham Forest per Omari Hutchinson, classe 2003 arrivato in Inghilterra la scorsa estate per 40 milioni. Un tentativo che il Milan ha fatto anche con l'agente del giocatore per provare ad avanzare nella trattativa.