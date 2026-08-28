Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Milan, sondaggio per Hutchinson del Nottingham Forest: avviati i primi contatti

Calciomercato

Con il sì di Rafael Leao al Galatasaray, il Milan ha subito avviato la caccia al sostituto dell'esterno portoghese. Nelle ultime ore i rossoneri hanno allacciato i primi contatti con il Nottingham Forest e con l'agente di Omari Hutchinson, talento classe 2003 prelevato dagli inglesi un anno fa per 40 milioni

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Il Milan comincia già a muoversi per il post Rafael Leao, che ha detto sì al Galatasaray. I rossoneri stanno cercando un nuovo esterno e in queste ultime ore hanno chiesto informazioni al Nottingham Forest per Omari Hutchinson, classe 2003 arrivato in Inghilterra la scorsa estate per 40 milioni. Un tentativo che il Milan ha fatto anche con l'agente del giocatore per provare ad avanzare nella trattativa. 

Leggi anche

Leao ha scelto il Galatasaray: 43 mln + 2 al Milan

Chi è Omari Hutchinson

Classe 2003 di nazionale inglese (con origini giamaicane), ha fatto tutta la trafila delle giovanili dell'Arsenal prima di passare al Chelsea. L'esordio in Premier League con i Blues arriva nella stagione 2022/23 contro il Manchester City, per poi esser girato in prestito l'anno successivo all'Ipswich. Ed è lì che si mette in mostra, tanto da attirare l'attenzione del Nottingham che la scorsa estate lo preleva per 40 milioni. Mancino di piede, può ricoprire tutti i ruoli dietro la punta grazie alla sua rapidità e alla capacità di saltare l'uomo. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Zirkzee, non c'è ancora ok dello United. Su Beto..

Calciomercato

Il profilo designato per sostituire Moise Kean è quello di Joshua Zirkzee del Manchester United...

Leao ha scelto il Galatasaray: 43 mln + 2 al Milan

Calciomercato

Rafael Leao ha scelto il Galatasaray che ora è in chiusura per l'attaccante portoghese. Con il...

Roma, offerta al Marsiglia per Balerdi

Calciomercato

La Roma ha mosso un passo concreto per Leonardo Balerdi, difensore argentino del Marsiglia già...

In chiusura il prestito di Licina alla Cremonese

juventus

Adin Licina è sempre più vicino alla Cremonese. Il talento classe 2007 della Juventus, che ha...

Aston Villa, rilancio per Leao: adesso il Milan...

Calciomercato

L'Aston Villa ha rilanciato l'offerta per Leao con un ingaggio fino a 7,5 milioni di euro a...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE