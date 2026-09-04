36' - Sow ferma con le cattive la corsa di Baturina e incassa il giallo
Genoa-Como, il risultato in diretta LIVE
Il match a Marassi apre la 3^ giornata di campionato. A inizio gara prima chance per Couto, poi ci provano anche Perrone e Paz, ma a passare è il Genoa al 19': assist di Colombo per la prima rete in A di Osmajic. Poco dopo arriva il pareggio del Como grazie a Baturina e alla mezz'ora ci pensa Diao a completare la rimonta. Diretta sull'app DAZN e su DAZN 1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
34' - Genoa in difficoltà in questo momento, con poco spazio di manovra in avanti e sofferenza dietro
Diao completa la rimonta
30' - Como avanti! Si ribalta la situazione al Ferraris: cross da sinistra, Ostigard spizza di testa ma il suo diventa un assist per Diao che calcia al volo e buca un colpevole Bijlow per il 2-1!
28' - Insiste il Como che vuole completare subito la rimonta: Genoa quasi interamente nella propria metà campo
Pari di Baturina
25' - Il Como fa 1-1! Troppa libertà per il croato che pareggia il conto: riceve fuori area, prende la mira e col destro sul palo lontano batte il portiere!
Milutin Osmajic è il primo giocatore straniero a segnare all'esordio da titolare col Genoa in Serie A da Johan Vasquez il 17 ottobre 2021 (vs Sassuolo)
22' - Quasi immediata la risposta del Como: arriva il mancino da fuori di Valle che non impensierisce il portiere
La sblocca Osmajic
19' - Genoa in vantaggio! Alla prima occasione utile sono i padroni di casa a rompere l'equilbrio: palla alle spalle della difesa per Colombo che, entrato in area, appoggia in mezzo per il mancino di prima intenzione di Osmajic. Battuto Butez e primo gol in A per l'attaccante che firma l'1-0!
17' - Paz! Dalla lunga distanza l'argentino fa partire un mancino che prende una traiettoria non semplice da leggere, bravo Bijlow nella respinta
16' - Quarto d'ora a Marassi e si resta sullo 0-0
13' - Sabelli sbaglia un colpo di testa, ma Da Cunha non controlla bene e calcia male di conseguenza, sciupando una potenziale opportunità
10' - Imbucata per Valle che si invola sulla corsia sinistra e mette poi al centro, arriva da dietro Perrone che conclude - disturbato - di prima dal limite e spedisce alto
7' - Chance per Couto! Inserimento verso il centro e mancino a giro del terzino, Bijlow devia la traiettoria in corner
6' - Cerca di uscire dalla pressione il Genoa che si affaccia in avanti con una combinazione rapida, ma il cross in mezzo non trova nessuno pronto a colpire
2' - Subito in avanti il Como: Douvikas riceve sul lato destro dell'area di rigore e prova una conclusione, sporcata da due deviazioni della difesa rossoblù che la rendono innocua
Squadre in campo
Ecco l'ingresso dei giocatori di Genoa e Como: la partita sta per cominciare!
Genoa-Como, arbitra Guida
La terna arbitrale al completo:
- Arbitro: Guida
- Assistenti: Perrotti – Berti
- IV: Crezzini
- VAR: Aureliano
- AVAR: Paganessi
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La classifica
Genoa ancora senza punti, Como che vincendo al Ferraris passerebbe almeno una notte in testa da solo.
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Formazioni ufficiali
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Sow, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Osmajic, Colombo. All. De Rossi
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
I precedenti
Dopo aver vinto solo uno dei primi sei confronti contro il Genoa in Serie A (2 pareggi, 3 sconfitte), il Como è rimasto imbattuto nelle quattro sfide più recenti contro il Grifone nel torneo (2 vittorie, 2 pareggi): tra le squadre che partecipano al massimo campionato 2026/27, solo contro Lecce (otto) e Parma (cinque) i lariani vantano una serie aperta più lunga di match senza sconfitte.
Genoa-Como, mai accadute le due vittorie di fila
Nelle sfide tra Genoa e Como in Serie A, non è mai successo che una delle due formazioni abbia vinto due match di fila.
Com'è andato l'ultimo scontro diretto
Dopo aver mancato il successo in ciascuna delle prime quattro sfide in casa del Genoa in Serie A (1 pareggio, 3 sconfitte) il Como ha vinto la più recente: 2-0 lo scorso 26 aprile, grazie alle reti di Tasos Douvikas al 10' e Assane Diao al 68'. Inoltre, le uniche due trasferte in cui i lariani sono rimasti imbattuti contro il Grifone nel massimo campionato sono arrivate con Cesc Fabregas in panchina (1 vittoria, 1 pareggio).
Rossoblù a caccia del primo gol
Il Genoa ha perso le prime due partite di questa Serie A senza segnare; il club rossoblù ha perso le prime tre gare stagionali nel massimo campionato solo nel 1957/58, mentre mai è rimasto a secco di gol nelle prime tre giornate solo nel 1983/84.
Genoa ko nelle ultime tre in casa
Il Genoa ha perso tre partite casalinghe consecutive tra lo scorso campionato e quello attuale, inclusa la sconfitta contro il Como dello scorso aprile; i rossoblù non registrano una serie negativa più lunga in casa dal 2021, quando arrivarono a quattro sconfitte interne consecutive a cavallo di due stagioni.
Como, inizio come 40 anni fa?
Il Como punta a rimanere imbattuto nelle prime tre gare di una stagione di Serie A per la quinta volta nella sua storia, dopo esserci riuscito in precedenza nelle annate 1949/50, 1951/52, 1984/85 e 1986/87; solo nel 1986/87 ha evitato la sconfitta in tutte le prime tre trasferte stagionali.
Il recupero offensivo delle due squadre
Il Genoa guida la Serie A con 20 recuperi offensivi in questa stagione, mentre il Como ne ha registrati 16, occupando la quinta posizione a pari merito con altre due squadre; tuttavia, il Como ha generato il doppio delle conclusioni in seguito a queste situazioni di gioco rispetto ai liguri (quattro contro due).
Il punto fermo di De Rossi
Da quando Daniele De Rossi siede sulla panchina del Genoa, Alessandro Marcandalli è il giocatore più impiegato in Serie A