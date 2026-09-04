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Serie AGiornata 3 - venerdì 4 settembre 2026Giornata 3 - ven 4 set
LIVE1T
Genoa
Osmajic M. 19'
1 - 2
Como
Baturina M. 25'Diao A. 30'
Genoa
Osmajic M. 19'
1 - 2 Como
Baturina M. 25'Diao A. 30'
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Genoa-Como, il risultato in diretta LIVE

Il match a Marassi apre la 3^ giornata di campionato. A inizio gara prima chance per Couto, poi ci provano anche Perrone e Paz, ma a passare è il Genoa al 19': assist di Colombo per la prima rete in A di Osmajic. Poco dopo arriva il pareggio del Como grazie a Baturina e alla mezz'ora ci pensa Diao a completare la rimonta. Diretta sull'app DAZN e su DAZN 1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

LIVE
ammonizione!

36' - Sow ferma con le cattive la corsa di Baturina e incassa il giallo

34' - Genoa in difficoltà in questo momento, con poco spazio di manovra in avanti e sofferenza dietro

GOL!

Diao completa la rimonta

30' - Como avanti! Si ribalta la situazione al Ferraris: cross da sinistra, Ostigard spizza di testa ma il suo diventa un assist per Diao che calcia al volo e buca un colpevole Bijlow per il 2-1!

28' - Insiste il Como che vuole completare subito la rimonta: Genoa quasi interamente nella propria metà campo

GOL!

Pari di Baturina

25' - Il Como fa 1-1! Troppa libertà per il croato che pareggia il conto: riceve fuori area, prende la mira e col destro sul palo lontano batte il portiere!

statistiche

Milutin Osmajic è il primo giocatore straniero a segnare all'esordio da titolare col Genoa in Serie A da Johan Vasquez il 17 ottobre 2021 (vs Sassuolo)

22' - Quasi immediata la risposta del Como: arriva il mancino da fuori di Valle che non impensierisce il portiere

GOL!

La sblocca Osmajic

19' - Genoa in vantaggio! Alla prima occasione utile sono i padroni di casa a rompere l'equilbrio: palla alle spalle della difesa per Colombo che, entrato in area, appoggia in mezzo per il mancino di prima intenzione di Osmajic. Battuto Butez e primo gol in A per l'attaccante che firma l'1-0!

17' - Paz! Dalla lunga distanza l'argentino fa partire un mancino che prende una traiettoria non semplice da leggere, bravo Bijlow nella respinta

16' - Quarto d'ora a Marassi e si resta sullo 0-0

13' - Sabelli sbaglia un colpo di testa, ma Da Cunha non controlla bene e calcia male di conseguenza, sciupando una potenziale opportunità

10' - Imbucata per Valle che si invola sulla corsia sinistra e mette poi al centro, arriva da dietro Perrone che conclude - disturbato - di prima dal limite e spedisce alto

7' - Chance per Couto! Inserimento verso il centro e mancino a giro del terzino, Bijlow devia la traiettoria in corner

6' - Cerca di uscire dalla pressione il Genoa che si affaccia in avanti con una combinazione rapida, ma il cross in mezzo non trova nessuno pronto a colpire

2' - Subito in avanti il Como: Douvikas riceve sul lato destro dell'area di rigore e prova una conclusione, sporcata da due deviazioni della difesa rossoblù che la rendono innocua

calcio d'inizio!

Squadre in campo

Ecco l'ingresso dei giocatori di Genoa e Como: la partita sta per cominciare!

Genoa-Como, arbitra Guida

La terna arbitrale al completo:

  • Arbitro: Guida
  • Assistenti: Perrotti – Berti
  • IV: Crezzini
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Paganessi

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La classifica

Genoa ancora senza punti, Como che vincendo al Ferraris passerebbe almeno una notte in testa da solo.

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Formazioni ufficiali

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Sow, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Osmajic, Colombo. All. De Rossi

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

statistiche

I precedenti

Dopo aver vinto solo uno dei primi sei confronti contro il Genoa in Serie A (2 pareggi, 3 sconfitte), il Como è rimasto imbattuto nelle quattro sfide più recenti contro il Grifone nel torneo (2 vittorie, 2 pareggi): tra le squadre che partecipano al massimo campionato 2026/27, solo contro Lecce (otto) e Parma (cinque) i lariani vantano una serie aperta più lunga di match senza sconfitte.

Genoa-Como, mai accadute le due vittorie di fila

Nelle sfide tra Genoa e Como in Serie A, non è mai successo che una delle due formazioni abbia vinto due match di fila.

Com'è andato l'ultimo scontro diretto

Dopo aver mancato il successo in ciascuna delle prime quattro sfide in casa del Genoa in Serie A (1 pareggio, 3 sconfitte) il Como ha vinto la più recente: 2-0 lo scorso 26 aprile, grazie alle reti di Tasos Douvikas al 10' e Assane Diao al 68'. Inoltre, le uniche due trasferte in cui i lariani sono rimasti imbattuti contro il Grifone nel massimo campionato sono arrivate con Cesc Fabregas in panchina (1 vittoria, 1 pareggio).

Rossoblù a caccia del primo gol

Il Genoa ha perso le prime due partite di questa Serie A senza segnare; il club rossoblù ha perso le prime tre gare stagionali nel massimo campionato solo nel 1957/58, mentre mai è rimasto a secco di gol nelle prime tre giornate solo nel 1983/84.

Genoa ko nelle ultime tre in casa

Il Genoa ha perso tre partite casalinghe consecutive tra lo scorso campionato e quello attuale, inclusa la sconfitta contro il Como dello scorso aprile; i rossoblù non registrano una serie negativa più lunga in casa dal 2021, quando arrivarono a quattro sconfitte interne consecutive a cavallo di due stagioni.

Como, inizio come 40 anni fa?

Il Como punta a rimanere imbattuto nelle prime tre gare di una stagione di Serie A per la quinta volta nella sua storia, dopo esserci riuscito in precedenza nelle annate 1949/50, 1951/52, 1984/85 e 1986/87; solo nel 1986/87 ha evitato la sconfitta in tutte le prime tre trasferte stagionali.

Il recupero offensivo delle due squadre

Il Genoa guida la Serie A con 20 recuperi offensivi in questa stagione, mentre il Como ne ha registrati 16, occupando la quinta posizione a pari merito con altre due squadre; tuttavia, il Como ha generato il doppio delle conclusioni in seguito a queste situazioni di gioco rispetto ai liguri (quattro contro due).

Il punto fermo di De Rossi

Da quando Daniele De Rossi siede sulla panchina del Genoa, Alessandro Marcandalli è il giocatore più impiegato in Serie A