Il match a Marassi apre la 3^ giornata di campionato. A inizio gara prima chance per Couto, poi ci provano anche Perrone e Paz, ma a passare è il Genoa al 19': assist di Colombo per la prima rete in A di Osmajic. Poco dopo arriva il pareggio del Como grazie a Baturina e alla mezz'ora ci pensa Diao a completare la rimonta. Diretta sull'app DAZN e su DAZN 1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky