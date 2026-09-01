Introduzione
Stop al mercato in Serie A: tantissime le operazioni in entrata e in uscita che hanno modificato o addirittura rivoluzionato le rose delle squadre del nostro campionato. Quali sono state tutte le ufficialità squadra per squadra? Ecco come sono cambiate le 20 formazioni tipo dopo l'estate di calciomercato
TUTTI GLI ACQUISTI - TABELLONE - SVINCOLATI - PARAMETRI ZERO 2027
Quello che devi sapere
Atalanta
ACQUISTI:
- Gaetano (c, Cagliari)
- Rowe (a, Bologna)
- Elmas (c, Lipsia)
- Kessié (c, Al-Ahli)
- Kristensen (d, Udinese)
CESSIONI:
- Palestra (d, Chelsea)
- Brescianini (c, Fiorentina)
- Djimsiti (d, Al-Diriyah)
- Touré (a, Parma)
- Maldini (c, Cagliari)
- De Roon (c, Roma)
- Vismara (p, Juve Stabia)
- Ahanor (d, Crystal Palace)
- I. Sulemana (c, Sassuolo)
- Godfrey (d, Rangers)
- Bonfanti (d, Las Palmas)
- Vlahovic (a, Mantova)
Bologna
ACQUISTI:
- Amondarain (c, Estudiantes)
- Pobega (c, Milan)
- Enem (a, Stella Rossa)
- Alhassane (d, Oviedo)
- Dovbyk (a, Roma)
- Mbangula (a, Werder Brema)
- Theate (d, Eintracht)
- Piccoli (a, Fiorentina)
CESSIONI:
- Castro (a, Roma)
- Lucumí (d, Juventus)
- Fabbian (c, Fiorentina)
- Ravaglia (p, Watford)
- Rowe (a, Atalanta)
- Aebischer (c, Pisa)
- Freuler (c, Olympiacos)
- Lykogiannis (d, Aek Atene)
- Motolese (d, Entella)
- Dallinga (a, Colonia)
- Dominguez (a, Sassuolo)
- Ilic (d, Cesena)
- Corazza (d, Vicenza)
- Pyyhtia (c, Sudtirol)
- Amey (d, Frosinone)
- Cassa (a, Catanzaro)
- Caccavo (a, Juve Stabia)
- Stivanello (d, Sudtirol)
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Cagliari
ACQUISTI:
- Maldini (c, Atalanta)
- Fazzini (c, Fiorentina)
- Aurelio (d, Spezia)
- Romano (c, Roma)
- Gagliardini (c, Verona)
- Akarakiri (c, Everton)
- Nzola (a, Fiorentina)
- Winks (c, Leicester)
- Sugawara (d, Southampton)
- Kofler (d, Sudtirol)
- Massolin (c, Inter)
- Fadera (a, Como)
- Kevin Carlos (a, Nizza)
- Ciervo (a, Sassuolo)
CESSIONI:
- Gaetano (c, Atalanta)
- S. Esposito (a, Sassuolo)
- Prelec (a, Oxford)
- Prati (c, Racing)
- Wieteska (d, Wieczysta)
- Zappa (d, Verona)
- Albarracin (a, Albacete)
- Raterink (d, Ado Den Haag)
- Veroli (d, Sudtirol)
- Di Paolo (a, Avellino)
- Gallea (d, Juve Stabia)
Como
ACQUISTI:
- Chalobah (d, Chelsea)
- Kean (a, Fiorentina)
- Liberali (c, Catanzaro)
- Milla (c, Getafe)
- Couto (d, Dortmund)
- Ricci (c, Milan)
- Kaiki (d, Cruzeiro)
- Sanchez (p, Chelsea)
- Kambwala (d, Villarreal)
CESSIONI:
- Engelhardt (c, Friburgo)
- Posch (d, Mainz)
- Cutrone (a, Monza)
- Vojvoda (d, Udinese)
- Cassandro (d, Palermo)
- Kone (c, Frosinone)
- Jasim (c, Zakho)
- Sergi Roberto (c, LA Galaxy)
- Moreno (d, Maiorca)
- Kuhn (a, 'Gladbach)
- Morata (a, Leganes)
- Azon (a, Getafe)
- Fadera (a, Cagliari)
- Rispoli (c, Sudtirol)
- Van Der Brempt (d, Sassuolo)
- Fellipe Jack (d, Cremonese)
- Le Borgne (c, Verona)
- Tornqvist (p, Monza)
- Cuenca (d, Sporting Gijon)
- Gabrielloni (a, Palermo)
- Braunoder (c, Carrarese)
- Chinetti (a, Mantova)
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Fiorentina
ACQUISTI:
- Inao Oulai (c, Trabzonspor)
- Atta (c, Udinese)
- Pellegrino (a, Parma)
- Beto (a, Everton)
- Viery (d, Gremio)
- Brescianini (c, Atalanta)
- Valdepenas (d Real Madrid)
- Joao Mario (d, Juventus)
- Dragusin (d, Tottenham)
- Gnonto (a, Leeds)
- Mastantuono (a, Real Madrid)
- Jimenez (d, Bournemouth)
- Njie (a, Torino)
- Goncalves (a, Sporting CP)
CESSIONI:
- Kean (a, Como)
- Valentini (d, Alaves)
- Amatucci (c, Deportivo)
- Harder (c, Basilea)
- Fortini (d, Torino)
- Balbo (d, Sturm Graz)
- Comuzzo (d, Torino)
- Bianco (c, Modena)
- Lucchesi (d, Monza)
- Braschi (a, Thun)
- Fazzini (c, Cagliari)
- Moreno (d, Venezia)
- Beltran (a, River Plate)
- Distefano (a, Empoli)
- Lamptey (d, Qpr)
- Sabiri (c, Eyupspor)
- Nzola (a, Cagliari)
- Piccoli (a, Bologna)
- Gudmudsson (a, Lazio)
- Fabbian (c, Parma)
- Sohm (a, Venezia)
- Martinelli (p, Avellino)
- Gosens (d, Schalke 04)
- Richardson (c, Le Havre)
- Kouadio (d, Monza)
- Kospo (d, Mantova)
- Caprini (a, Cesena)
- Romani (d, Carrarese)
- Scuderi (d, Juve Stabia)
Frosinone
ACQUISTI:
- Bobcek (a, Lechia Danzica)
- Schmid (c, Werder Brema)
- Hasa (c, Napoli)
- Terzic (d, Salisburgo)
- Zerbin (c, Napoli)
- Birligea (a, FCSB)
- Kone (c, Como)
- Tchato (d, Montpellier)
- Fayed (d, Fenerbahce)
- Calò (c, Cesena)
- Grillitsch (c, Braga)
- Akpoguma (d, Hoffenheim)
- A. El Azzouzi (c, Dusseldorf)
- Masini (c, Genoa)
- Desplanches (p, Palermo)
- Amey (d, Bologna)
CESSIONI:
- Biraschi (d, Karagumruk)
- Marchizza (d, Vicenza)
- Corrado (d, Empoli)
- Gelli (d, Cesena)
- J. Oyono (d, Spezia)
- Masciangelo (d, Catania)
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Genoa
ACQUISTI:
- Colombo (a, Milan)
- Puczka (d, Juve Next Gen)
- Sow (c, Siviglia)
- Meichtry (c, Thun)
- Osmajic (a, Preston NE)
- Wiafe (c, Modena)
- Traoré (a, Marsiglia)
- Mitaj (d, Al-Ittihad)
- Havel (a, Hartberg)
- Robinho Junior (a, Santos)
- Vaz (d, Varesina)
CESSIONI:
- Ekhator (a, Juventus)
- Matturro (d, Shakhtar)
- Ankeye (a, Zeleznicar)
- Vogliacco (d, Cremonese)
- Malinovskyi (c, Trabzonspor)
- Ekuban (a, Verona)
- Leali (p, Verona)
- Martin (d, Racing)
- Consiglio (p, Modena)
- Masini (c, Frosinone)
- Debenedetti (a, Cesena)
- Doumbia (c, Rapid Bucarest)
- Cuenca (c, Celta Fortuna)
Inter
ACQUISTI:
- Spence (d, Tottenham
- Jones (c, Liverpool)
- Stankovic (c, Bruges)
- Akanji (d, Manchester City)
- Provedel (p, Lazio)
- Stones (d, Manchester City)
CESSIONI:
- Dumfries (d, Real Madrid)
- Frattesi (c, Lazio)
- S. Esposito (a, Cagliari)
- F. Carboni (d, Parma)
- De Vrij (d, Panathinaikos)
- Sommer (p, Bruges)
- Asllani (c, Al-Jazira)
- Akinsanmiro (c, Monza)
- Massolin (c, Cagliari)
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Juventus
ACQUISTI:
- Kolo Muani (a, Psg)
- Alajbegovic (a, Leverkusen)
- Lucumí (d, Bologna)
- Ekhator (a, Genoa)
- Boga (a, Nizza)
- Grabara (p, Wolfsburg)
- Celik (d, Roma)
- Woltemade (a, Newcastle)
- Sarr (c, Tottenham)
- Vicario (p, Tottenham)
CESSIONI:
- Weah (c, Marsiglia)
- Openda (a, Lione)
- Gonzalez (d, Racing)
- Miretti (c, Besiktas)
- Joao Mario (d, Fiorentina)
- Di Gregorio (p, Bournemouth)
- Adzic (c, Sassuolo)
- Perin (p, Palermo)
- Vlahovic (a, Besiktas)
- Kostic (c, Psv)
- David (a, Atletico Madrid)
Lazio
ACQUISTI:
- Frattesi (c, Inter)
- Pinamonti (a, Sassuolo)
- Sutalo (d, Ajax)
- Doekhi (d, Union Berlino)
- Pedraza (d, Villarreal)
- Galassi (c, Real Madrid)
- Gudmundsson (a, Fiorentina)
CESSIONI:
- Gila (d, Milan)
- Provedel (p, Inter)
- Artistico (a, Padova)
- Dia (a, Rennes)
- Basic (c, Venezia)
- Pinelli (c, Carrarese)
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Lecce
ACQUISTI:
- Geubbels (a, Paris FC)
- Monteiro (c, Young Boys)
- Fatah (a, Troyes)
- Bleve (p, Carrarese)
- Ilic (c, Torino)
- Dembélé (d, Torino)
CESSIONI:
- Faticanti (c, Juve Next Gen)
- Ramadani (c, Corum)
- Fruchtl (p, Salisburgo)
- Banda (a, Swehly)
- Helgason (c, Venezia)
- Marchwinski (c, Cracovia)
- Kouassi (d, Grenoble)
- Sala (c, Maiorca)
- Burnete (a, Sudtirol)
- Perez (d, La Serena)
- Samooja (p, Helsinki)
Milan
ACQUISTI:
- Ramos (a, Psg)
- Moreira (c, Strasburgo)
- Gila (d, Lazio)
- Hutchinson (a, Nottingham Forest)
- Diawara (d, Troyes)
CESSIONI:
- Leao (a, Galatasaray)
- Jimenez (d, Bournemouth)
- Morata (a, Como)
- Colombo (a, Genoa)
- Pobega (c, Bologna)
- Nkunku (a, Lipsia)
- Ricci (c, Como)
- Gimenez (a, Porto)
- Athekame (d, Lione)
- Odogu (d, Tolosa)
- Kostic (a, Sparta Rotterdam)
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Monza
ACQUISTI:
- Zeballos (a, Boca Juniors)
- Cutrone (a, Como)
- Varela (a, Benfica)
- Touré (c, Pisa)
- Foe Ondoa (c, Estoril)
- Ngonge (a, Napoli)
- Lucchesi (d, Fiorentina)
- Folorunsho (c, Napoli)
- Ziolkowski (d, Roma)
- Robinson (a, Southampton)
- Akinsanmiro (c, Inter)
- Goglichidze (d, Udinese)
- Kouadio (d, Fiorentina)
- Mangas (d, Sporting)
- Tornqvist (p, Como)
- Maye (d, Inter U23)
CESSIONI:
- Hernani (c, Palermo)
- Ravanelli (d, Sampdoria)
- Maric (a, Lokomotiva)
- Sorrentino (p, Padova)
- Azzi (c, Modena)
- Petagna (a, Pisa)
- Brorsson (d, Rakow)
- Delli Carri (d, Sampdoria)
- Galazzi (c, Padova)
- Pizzignacco (p, Carrarese)
- Loubao (a, Catanzaro)
Napoli
ACQUISTI:
- Hojlund (a, Manchester United)
- Alisson Santos (a, Sporting)
- Milinkovic-Savic (p, Torino)
- Badiashile (d, Chelsea)
- Favasuli (d, Catanzaro)
- Rodrigues (a, Sion)
CESSIONI:
- Gutierrez (d, Leverkusen)
- Simeone (a, Torino)
- Lukaku (a, Fenerbahce)
- Zanoli (d, Udinese)
- Hasa (c, Frosinone)
- Cheddira (a, Avellino)
- Zerbin (c, Frosinone)
- Ngonge (a, Monza)
- Rao (a, Pisa)
- Folorunsho (c, Monza)
- Obaretin (d, Lorient)
- Juan Jesus (d, Venezia)
- Saco (c, Riga)
- Iaccarino (c, Arezzo)
- Lindstrom (a, Salisburgo)
- Mazzocchi (d, Venezia)
pubblicità
Parma
ACQUISTI:
- Romero (a, Tigre)
- Nicolussi Caviglia (c, Venezia)
- Daffara (p, Juve Next Gen)
- Cremaschi (c, Inter Miami)
- F. Carboni (d, Inter)
- Touré (a, Atalanta)
- Diallo (a, Borussia Dortmund)
- Lontani (a, Milan)
- Ghidotti (p, Sampdoria)
- Diego Carlos (d, Fenerbahce)
- Fabbian (c, Fiorentina)
- De Martis (a, Lanus)
CESSIONI:
- Suzuki (p, Aston Villa)
- Pellegrino (a, Fiorentina)
- Circati (d, Benfica)
- Benedyczak (a, Kasimpasa)
- Begic (a, Sampdoria)
- Estevez (c, Palermo)
- Amoran (d, Vasteras)
- Sorensen (c, Celtic)
- Joujou (a, Nantes)
- Balogh (d, Westerlo)
- Ondrejka (a, Groningen)
- Kouda (c, Mantova)
- Mikolajewski (a, Lucerna)
- Sits (a, Dordrecht)
- Zouin (a, Casa Pia)
Roma
ACQUISTI:
- Castro (a, Bologna)
- Malen (a, Aston Villa)
- Mora (c, Porto)
- Koulierakis (d, Wolfsburg)
- Molina (d, Atletico Madrid)
- Ghilardi (d, Verona)
- Balerdi (d, Marsiglia)
- De Roon (c, Atalanta)
CESSIONI:
- Sangaré (d, Elche)
- El Aynaoui (c, Lipsia)
- Abdulhamid (d, Lens)
- Dovbyk (a, Bologna)
- Shomurodov (a, Basaksehir)
- Romano (c, Cagliari)
- Celik (d, Juventus)
- Pagano (c, Cesena)
- Ziolkowski (d, Monza)
- Angelino (d, Deportivo)
- Kumbulla (d, Rayo Vallecano)
- Cherubini (a, Benevento)
- Mannini (d, Benevento)
- Reale (d, Carrarese)
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Sassuolo
ACQUISTI:
- Muric (p, Ipswich)
- Walukiewicz (d, Torino)
- S. Esposito (a, Cagliari)
- Adzic (c, Juventus)
- Caleta-Car (d, Lione)
- Dominguez (a, Bologna)
- Bowie (a, Verona)
- I. Sulemana (c, Atalanta)
- Obrador (d, Benfica)
- Leysen (d, Union SG)
- Van Der Brempt (d, Como)
CESSIONI:
- Muharemovic (d, Leeds)
- Ruan (d, Atletico Mineiro)
- Pinamonti (a, Lazio)
- Moro (a, Padova)
- Iannoni (c, Verona)
- Mulattieri (a, Verona)
- Alvarez (a, Talleres)
- Ciervo (a, Cagliari)
- Missori (d, Avellino)
- Nuamah (a, Sabadell)
- Kumi (c, Juve Stabia)
- Antiste (a, Gornik Zabrze)
- Leone (c, Arezzo)
- D'Andrea (a, Cesena)
- Di Bitonto (d, Avellino)
Torino
ACQUISTI:
- Simeone (a, Napoli)
- Mandragora (c, Fiorentina)
- Anjorin (c, Empoli)
- Kulenovic (a, Dinamo Zagabria)
- Fitz-Jim (c, Ajax)
- Mascardi (p, Spezia)
- Fortini (d, Fiorentina)
- Comuzzo (d, Fiorentina)
- Braganca (c, Sporting CP)
- Belghali (d, Verona)
- Patterson (c, Everton)
- Perri (p, Leeds)
- Comert (d, Valencia)
- Oristanio (a, Venezia)
CESSIONI:
- Milinkovic-Savic (p, Napoli)
- Pedersen (d, Olympiacos)
- Walukiewicz (d, Sassuolo)
- Seck (a, Partizan)
- Lazaro (c, Al-Ain)
- Maripan (d, Internacional)
- Sazonov (d, Getafe)
- Savva (a, Olympiacos Nicosia)
- Rauti (a, Vicenza)
- Ilic (c, Lecce)
- Njie (a, Fiorentina)
- Dellavalle (d, Padova)
- Perciun (c, Ascoli)
- Dembélé (d, Lecce)
- Dalla Vecchia (c, Cesena)
- Silva (c, Mantova)
- Bianay Balcot (d, Red Star)
- Acquah (c, Modena)
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Udinese
ACQUISTI:
- Jovanovic (a, Stoccarda)
- Gueye (a, Metz)
- Zaniolo (a, Galatasaray)
- Zanoli (d, Napoli)
- Gomez (c, Athletic Bilbao)
- Chakvetadze (c, Watford)
- Mrozek (p, Lech Poznan)
- Vojvoda (d, Como)
CESSIONI:
- Atta (c, Fiorentina)
- Payero (c, Watford)
- Bravo (a, Watford)
- Sava (p, U. Craiova)
- Kjerrumgaard (a, Watford)
- Traoré (d, Watford)
- Rui Modesto (d, Vancouver)
- Buta (d, Red Star)
- Kristensen (d, Atalanta)
- Zemura (d, Watford)
- Mlacic (d, Watford)
- Pafundi (c, Catanzaro)
- Buksa (a, Maiorca)
- Goglichidze (d, Monza)
- Pizarro (a, Audax Italiano)
- Nunziante (p, Arezzo)
- Camara (c, Ajax U21)
Venezia
ACQUISTI:
- Adams (a, Siviglia)
- Rrahmani (a, Sparta Praga)
- Bella-Kotchap (d, Verona)
- Halhal (d, Mechelen)
- Lisman (a, Lech Poznan)
- Gomes (d, Real Saragozza)
- Franjic (d, Wolfsburg)
- Berardi (c, Pescara)
- Moreno (d, Fiorentina)
- Montipò (p, Verona)
- Basic (c, Lazio)
- Correia (d, Valencia)
- Helgason (c, Lecce)
- Juan Jesus (d, Napoli)
- Pozzi (p, Vis Pesaro)
- Sohm (c, Fiorentina)
- Fernandez (c, Barcellona)
- Mazzocchi (d, Napoli)
- Mohammed (d, Elfsborg)
CESSIONI:
- Doumbia (c, Sporting)
- Nicolussi Caviglia (c, Parma)
- Svoboda (d, Brighton)
- Lella (c, Verona)
- Condé (c, Beveren)
- Farji (a, Heerenveen)
- Bjarkason (c, Sudtirol)
- Oristanio (a, Torino)
- Akoro (a, Sudtirol)
- Fila (a, Avellino)
- Korac (d, Verona)
- Bohinen (c, Cesena)
- Compagnon (c, Verona)
- Plizzari (p, Sudtirol)
- Casas (a, Sporting Gijon)
- Sidibé (d, Vitoria Guimaraes)
- Venturi (d, Avellino)
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