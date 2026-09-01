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Le formazioni tipo di Serie A, come cambiano dopo il calciomercato

Calciomercato

Introduzione

Stop al mercato in Serie A: tantissime le operazioni in entrata e in uscita che hanno modificato o addirittura rivoluzionato le rose delle squadre del nostro campionato. Quali sono state tutte le ufficialità squadra per squadra? Ecco come sono cambiate le 20 formazioni tipo dopo l'estate di calciomercato


TUTTI GLI ACQUISTITABELLONE - SVINCOLATI - PARAMETRI ZERO 2027

Quello che devi sapere

Atalanta

ACQUISTI:

  • Gaetano (c, Cagliari)
  • Rowe (a, Bologna)
  • Elmas (c, Lipsia)
  • Kessié (c, Al-Ahli)
  • Kristensen (d, Udinese)

CESSIONI:

  • Palestra (d, Chelsea)
  • Brescianini (c, Fiorentina)
  • Djimsiti (d, Al-Diriyah)
  • Touré (a, Parma)
  • Maldini (c, Cagliari)
  • De Roon (c, Roma)
  • Vismara (p, Juve Stabia)
  • Ahanor (d, Crystal Palace)
  • I. Sulemana (c, Sassuolo)
  • Godfrey (d, Rangers)
  • Bonfanti (d, Las Palmas)
  • Vlahovic (a, Mantova)

1/20

Bologna

ACQUISTI:

  • Amondarain (c, Estudiantes)
  • Pobega (c, Milan)
  • Enem (a, Stella Rossa)
  • Alhassane (d, Oviedo)
  • Dovbyk (a, Roma)
  • Mbangula (a, Werder Brema)
  • Theate (d, Eintracht)
  • Piccoli (a, Fiorentina)

CESSIONI:

  • Castro (a, Roma)
  • Lucumí (d, Juventus)
  • Fabbian (c, Fiorentina)
  • Ravaglia (p, Watford)
  • Rowe (a, Atalanta)
  • Aebischer (c, Pisa)
  • Freuler (c, Olympiacos)
  • Lykogiannis (d, Aek Atene)
  • Motolese (d, Entella)
  • Dallinga (a, Colonia)
  • Dominguez (a, Sassuolo)
  • Ilic (d, Cesena)
  • Corazza (d, Vicenza)
  • Pyyhtia (c, Sudtirol)
  • Amey (d, Frosinone)
  • Cassa (a, Catanzaro)
  • Caccavo (a, Juve Stabia)
  • Stivanello (d, Sudtirol)

2/20
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Cagliari

ACQUISTI:

  • Maldini (c, Atalanta)
  • Fazzini (c, Fiorentina)
  • Aurelio (d, Spezia)
  • Romano (c, Roma)
  • Gagliardini (c, Verona)
  • Akarakiri (c, Everton)
  • Nzola (a, Fiorentina)
  • Winks (c, Leicester)
  • Sugawara (d, Southampton)
  • Kofler (d, Sudtirol)
  • Massolin (c, Inter)
  • Fadera (a, Como)
  • Kevin Carlos (a, Nizza)
  • Ciervo (a, Sassuolo)

CESSIONI:

  • Gaetano (c, Atalanta)
  • S. Esposito (a, Sassuolo)
  • Prelec (a, Oxford)
  • Prati (c, Racing)
  • Wieteska (d, Wieczysta)
  • Zappa (d, Verona)
  • Albarracin (a, Albacete)
  • Raterink (d, Ado Den Haag)
  • Veroli (d, Sudtirol)
  • Di Paolo (a, Avellino)
  • Gallea (d, Juve Stabia)

3/20

Como

ACQUISTI:

  • Chalobah (d, Chelsea)
  • Kean (a, Fiorentina)
  • Liberali (c, Catanzaro)
  • Milla (c, Getafe)
  • Couto (d, Dortmund)
  • Ricci (c, Milan)
  • Kaiki (d, Cruzeiro)
  • Sanchez (p, Chelsea)
  • Kambwala (d, Villarreal)

CESSIONI:

  • Engelhardt (c, Friburgo)
  • Posch (d, Mainz)
  • Cutrone (a, Monza)
  • Vojvoda (d, Udinese)
  • Cassandro (d, Palermo)
  • Kone (c, Frosinone)
  • Jasim (c, Zakho)
  • Sergi Roberto (c, LA Galaxy)
  • Moreno (d, Maiorca)
  • Kuhn (a, 'Gladbach)
  • Morata (a, Leganes)
  • Azon (a, Getafe)
  • Fadera (a, Cagliari)
  • Rispoli (c, Sudtirol)
  • Van Der Brempt (d, Sassuolo)
  • Fellipe Jack (d, Cremonese)
  • Le Borgne (c, Verona)
  • Tornqvist (p, Monza)
  • Cuenca (d, Sporting Gijon)
  • Gabrielloni (a, Palermo)
  • Braunoder (c, Carrarese)
  • Chinetti (a, Mantova)

4/20
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Fiorentina

ACQUISTI:

  • Inao Oulai (c, Trabzonspor)
  • Atta (c, Udinese)
  • Pellegrino (a, Parma)
  • Beto (a, Everton)
  • Viery (d, Gremio)
  • Brescianini (c, Atalanta)
  • Valdepenas (d Real Madrid)
  • Joao Mario (d, Juventus)
  • Dragusin (d, Tottenham)
  • Gnonto (a, Leeds)
  • Mastantuono (a, Real Madrid)
  • Jimenez (d, Bournemouth)
  • Njie (a, Torino)
  • Goncalves (a, Sporting CP)

CESSIONI:

  • Kean (a, Como)
  • Valentini (d, Alaves)
  • Amatucci (c, Deportivo)
  • Harder (c, Basilea)
  • Fortini (d, Torino)
  • Balbo (d, Sturm Graz)
  • Comuzzo (d, Torino)
  • Bianco (c, Modena)
  • Lucchesi (d, Monza)
  • Braschi (a, Thun)
  • Fazzini (c, Cagliari)
  • Moreno (d, Venezia)
  • Beltran (a, River Plate)
  • Distefano (a, Empoli)
  • Lamptey (d, Qpr)
  • Sabiri (c, Eyupspor)
  • Nzola (a, Cagliari)
  • Piccoli (a, Bologna)
  • Gudmudsson (a, Lazio)
  • Fabbian (c, Parma)
  • Sohm (a, Venezia)
  • Martinelli (p, Avellino)
  • Gosens (d, Schalke 04)
  • Richardson (c, Le Havre)
  • Kouadio (d, Monza)
  • Kospo (d, Mantova)
  • Caprini (a, Cesena)
  • Romani (d, Carrarese)
  • Scuderi (d, Juve Stabia) 

5/20

Frosinone

ACQUISTI:

  • Bobcek (a, Lechia Danzica)
  • Schmid (c, Werder Brema)
  • Hasa (c, Napoli)
  • Terzic (d, Salisburgo)
  • Zerbin (c, Napoli)
  • Birligea (a, FCSB)
  • Kone (c, Como)
  • Tchato (d, Montpellier)
  • Fayed (d, Fenerbahce)
  • Calò (c, Cesena)
  • Grillitsch (c, Braga)
  • Akpoguma (d, Hoffenheim)
  • A. El Azzouzi (c, Dusseldorf)
  • Masini (c, Genoa)
  • Desplanches (p, Palermo)
  • Amey (d, Bologna)

CESSIONI:

  • Biraschi (d, Karagumruk)
  • Marchizza (d, Vicenza)
  • Corrado (d, Empoli)
  • Gelli (d, Cesena)
  • J. Oyono (d, Spezia)
  • Masciangelo (d, Catania)

6/20
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Genoa

ACQUISTI:

  • Colombo (a, Milan)
  • Puczka (d, Juve Next Gen)
  • Sow (c, Siviglia)
  • Meichtry (c, Thun)
  • Osmajic (a, Preston NE)
  • Wiafe (c, Modena)
  • Traoré (a, Marsiglia)
  • Mitaj (d, Al-Ittihad)
  • Havel (a, Hartberg)
  • Robinho Junior (a, Santos)
  • Vaz (d, Varesina)

CESSIONI:

  • Ekhator (a, Juventus)
  • Matturro (d, Shakhtar)
  • Ankeye (a, Zeleznicar)
  • Vogliacco (d, Cremonese)
  • Malinovskyi (c, Trabzonspor)
  • Ekuban (a, Verona)
  • Leali (p, Verona)
  • Martin (d, Racing)
  • Consiglio (p, Modena)
  • Masini (c, Frosinone)
  • Debenedetti (a, Cesena)
  • Doumbia (c, Rapid Bucarest)
  • Cuenca (c, Celta Fortuna)

7/20

Inter

ACQUISTI:

  • Spence (d, Tottenham
  • Jones (c, Liverpool)
  • Stankovic (c, Bruges)
  • Akanji (d, Manchester City)
  • Provedel (p, Lazio)
  • Stones (d, Manchester City)

CESSIONI:

  • Dumfries (d, Real Madrid)
  • Frattesi (c, Lazio)
  • S. Esposito (a, Cagliari)
  • F. Carboni (d, Parma)
  • De Vrij (d, Panathinaikos)
  • Sommer (p, Bruges)
  • Asllani (c, Al-Jazira)
  • Akinsanmiro (c, Monza)
  • Massolin (c, Cagliari)

8/20
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Juventus

ACQUISTI:

  • Kolo Muani (a, Psg)
  • Alajbegovic (a, Leverkusen)
  • Lucumí (d, Bologna)
  • Ekhator (a, Genoa)
  • Boga (a, Nizza)
  • Grabara (p, Wolfsburg)
  • Celik (d, Roma)
  • Woltemade (a, Newcastle)
  • Sarr (c, Tottenham)
  • Vicario (p, Tottenham)

CESSIONI:

  • Weah (c, Marsiglia)
  • Openda (a, Lione)
  • Gonzalez (d, Racing)
  • Miretti (c, Besiktas)
  • Joao Mario (d, Fiorentina)
  • Di Gregorio (p, Bournemouth)
  • Adzic (c, Sassuolo)
  • Perin (p, Palermo)
  • Vlahovic (a, Besiktas)
  • Kostic (c, Psv)
  • David (a, Atletico Madrid)

9/20

Lazio

ACQUISTI:

  • Frattesi (c, Inter)
  • Pinamonti (a, Sassuolo)
  • Sutalo (d, Ajax)
  • Doekhi (d, Union Berlino)
  • Pedraza (d, Villarreal)
  • Galassi (c, Real Madrid)
  • Gudmundsson (a, Fiorentina)

CESSIONI:

  • Gila (d, Milan)
  • Provedel (p, Inter)
  • Artistico (a, Padova)
  • Dia (a, Rennes)
  • Basic (c, Venezia)
  • Pinelli (c, Carrarese)

10/20
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Lecce

ACQUISTI:

  • Geubbels (a, Paris FC)
  • Monteiro (c, Young Boys)
  • Fatah (a, Troyes)
  • Bleve (p, Carrarese)
  • Ilic (c, Torino)
  • Dembélé (d, Torino)

CESSIONI:

  • Faticanti (c, Juve Next Gen)
  • Ramadani (c, Corum)
  • Fruchtl (p, Salisburgo)
  • Banda (a, Swehly)
  • Helgason (c, Venezia)
  • Marchwinski (c, Cracovia)
  • Kouassi (d, Grenoble)
  • Sala (c, Maiorca)
  • Burnete (a, Sudtirol)
  • Perez (d, La Serena)
  • Samooja (p, Helsinki)

11/20

Milan

ACQUISTI:

  • Ramos (a, Psg)
  • Moreira (c, Strasburgo)
  • Gila (d, Lazio)
  • Hutchinson (a, Nottingham Forest)
  • Diawara (d, Troyes)

CESSIONI:

  • Leao (a, Galatasaray)
  • Jimenez (d, Bournemouth)
  • Morata (a, Como)
  • Colombo (a, Genoa)
  • Pobega (c, Bologna)
  • Nkunku (a, Lipsia)
  • Ricci (c, Como)
  • Gimenez (a, Porto)
  • Athekame (d, Lione)
  • Odogu (d, Tolosa)
  • Kostic (a, Sparta Rotterdam)

12/20
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Monza

ACQUISTI:

  • Zeballos (a, Boca Juniors)
  • Cutrone (a, Como)
  • Varela (a, Benfica)
  • Touré (c, Pisa)
  • Foe Ondoa (c, Estoril)
  • Ngonge (a, Napoli)
  • Lucchesi (d, Fiorentina)
  • Folorunsho (c, Napoli)
  • Ziolkowski (d, Roma)
  • Robinson (a, Southampton)
  • Akinsanmiro (c, Inter)
  • Goglichidze (d, Udinese)
  • Kouadio (d, Fiorentina)
  • Mangas (d, Sporting)
  • Tornqvist (p, Como)
  • Maye (d, Inter U23)

CESSIONI:

  • Hernani (c, Palermo)
  • Ravanelli (d, Sampdoria)
  • Maric (a, Lokomotiva)
  • Sorrentino (p, Padova)
  • Azzi (c, Modena)
  • Petagna (a, Pisa)
  • Brorsson (d, Rakow)
  • Delli Carri (d, Sampdoria)
  • Galazzi (c, Padova)
  • Pizzignacco (p, Carrarese)
  • Loubao (a, Catanzaro)

13/20

Napoli

ACQUISTI:

  • Hojlund (a, Manchester United)
  • Alisson Santos (a, Sporting)
  • Milinkovic-Savic (p, Torino)
  • Badiashile (d, Chelsea)
  • Favasuli (d, Catanzaro)
  • Rodrigues (a, Sion)

CESSIONI:

  • Gutierrez (d, Leverkusen)
  • Simeone (a, Torino)
  • Lukaku (a, Fenerbahce)
  • Zanoli (d, Udinese)
  • Hasa (c, Frosinone)
  • Cheddira (a, Avellino)
  • Zerbin (c, Frosinone)
  • Ngonge (a, Monza)
  • Rao (a, Pisa)
  • Folorunsho (c, Monza)
  • Obaretin (d, Lorient)
  • Juan Jesus (d, Venezia)
  • Saco (c, Riga)
  • Iaccarino (c, Arezzo)
  • Lindstrom (a, Salisburgo)
  • Mazzocchi (d, Venezia)

14/20
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Parma

ACQUISTI:

  • Romero (a, Tigre)
  • Nicolussi Caviglia (c, Venezia)
  • Daffara (p, Juve Next Gen)
  • Cremaschi (c, Inter Miami)
  • F. Carboni (d, Inter)
  • Touré (a, Atalanta)
  • Diallo (a, Borussia Dortmund)
  • Lontani (a, Milan)
  • Ghidotti (p, Sampdoria)
  • Diego Carlos (d, Fenerbahce)
  • Fabbian (c, Fiorentina)
  • De Martis (a, Lanus)

CESSIONI:

  • Suzuki (p, Aston Villa)
  • Pellegrino (a, Fiorentina)
  • Circati (d, Benfica)
  • Benedyczak (a, Kasimpasa)
  • Begic (a, Sampdoria)
  • Estevez (c, Palermo)
  • Amoran (d, Vasteras)
  • Sorensen (c, Celtic)
  • Joujou (a, Nantes)
  • Balogh (d, Westerlo)
  • Ondrejka (a, Groningen)
  • Kouda (c, Mantova)
  • Mikolajewski (a, Lucerna)
  • Sits (a, Dordrecht)
  • Zouin (a, Casa Pia)

15/20

Roma

ACQUISTI:

  • Castro (a, Bologna)
  • Malen (a, Aston Villa)
  • Mora (c, Porto)
  • Koulierakis (d, Wolfsburg)
  • Molina (d, Atletico Madrid)
  • Ghilardi (d, Verona)
  • Balerdi (d, Marsiglia)
  • De Roon (c, Atalanta)

CESSIONI:

  • Sangaré (d, Elche)
  • El Aynaoui (c, Lipsia)
  • Abdulhamid (d, Lens)
  • Dovbyk (a, Bologna)
  • Shomurodov (a, Basaksehir)
  • Romano (c, Cagliari)
  • Celik (d, Juventus)
  • Pagano (c, Cesena)
  • Ziolkowski (d, Monza)
  • Angelino (d, Deportivo)
  • Kumbulla (d, Rayo Vallecano)
  • Cherubini (a, Benevento)
  • Mannini (d, Benevento)
  • Reale (d, Carrarese)

16/20
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Sassuolo

ACQUISTI:

  • Muric (p, Ipswich)
  • Walukiewicz (d, Torino)
  • S. Esposito (a, Cagliari)
  • Adzic (c, Juventus)
  • Caleta-Car (d, Lione)
  • Dominguez (a, Bologna)
  • Bowie (a, Verona)
  • I. Sulemana (c, Atalanta)
  • Obrador (d, Benfica)
  • Leysen (d, Union SG)
  • Van Der Brempt (d, Como)

CESSIONI:

  • Muharemovic (d, Leeds)
  • Ruan (d, Atletico Mineiro)
  • Pinamonti (a, Lazio)
  • Moro (a, Padova)
  • Iannoni (c, Verona)
  • Mulattieri (a, Verona)
  • Alvarez (a, Talleres)
  • Ciervo (a, Cagliari)
  • Missori (d, Avellino)
  • Nuamah (a, Sabadell)
  • Kumi (c, Juve Stabia)
  • Antiste (a, Gornik Zabrze)
  • Leone (c, Arezzo)
  • D'Andrea (a, Cesena)
  • Di Bitonto (d, Avellino)

17/20

Torino

ACQUISTI:

  • Simeone (a, Napoli)
  • Mandragora (c, Fiorentina)
  • Anjorin (c, Empoli)
  • Kulenovic (a, Dinamo Zagabria)
  • Fitz-Jim (c, Ajax)
  • Mascardi (p, Spezia)
  • Fortini (d, Fiorentina)
  • Comuzzo (d, Fiorentina)
  • Braganca (c, Sporting CP)
  • Belghali (d, Verona)
  • Patterson (c, Everton)
  • Perri (p, Leeds)
  • Comert (d, Valencia)
  • Oristanio (a, Venezia)

CESSIONI:

  • Milinkovic-Savic (p, Napoli)
  • Pedersen (d, Olympiacos)
  • Walukiewicz (d, Sassuolo)
  • Seck (a, Partizan)
  • Lazaro (c, Al-Ain)
  • Maripan (d, Internacional)
  • Sazonov (d, Getafe)
  • Savva (a, Olympiacos Nicosia)
  • Rauti (a, Vicenza)
  • Ilic (c, Lecce)
  • Njie (a, Fiorentina)
  • Dellavalle (d, Padova)
  • Perciun (c, Ascoli)
  • Dembélé (d, Lecce)
  • Dalla Vecchia (c, Cesena)
  • Silva (c, Mantova)
  • Bianay Balcot (d, Red Star)
  • Acquah (c, Modena)

18/20
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Udinese

ACQUISTI:

  • Jovanovic (a, Stoccarda)
  • Gueye (a, Metz)
  • Zaniolo (a, Galatasaray)
  • Zanoli (d, Napoli)
  • Gomez (c, Athletic Bilbao)
  • Chakvetadze (c, Watford)
  • Mrozek (p, Lech Poznan)
  • Vojvoda (d, Como)

CESSIONI:

  • Atta (c, Fiorentina)
  • Payero (c, Watford)
  • Bravo (a, Watford)
  • Sava (p, U. Craiova)
  • Kjerrumgaard (a, Watford)
  • Traoré (d, Watford)
  • Rui Modesto (d, Vancouver)
  • Buta (d, Red Star)
  • Kristensen (d, Atalanta)
  • Zemura (d, Watford)
  • Mlacic (d, Watford)
  • Pafundi (c, Catanzaro)
  • Buksa (a, Maiorca)
  • Goglichidze (d, Monza)
  • Pizarro (a, Audax Italiano)
  • Nunziante (p, Arezzo)
  • Camara (c, Ajax U21)

19/20

Venezia

ACQUISTI:

  • Adams (a, Siviglia)
  • Rrahmani (a, Sparta Praga)
  • Bella-Kotchap (d, Verona)
  • Halhal (d, Mechelen)
  • Lisman (a, Lech Poznan)
  • Gomes (d, Real Saragozza)
  • Franjic (d, Wolfsburg)
  • Berardi (c, Pescara)
  • Moreno (d, Fiorentina)
  • Montipò (p, Verona)
  • Basic (c, Lazio)
  • Correia (d, Valencia)
  • Helgason (c, Lecce)
  • Juan Jesus (d, Napoli)
  • Pozzi (p, Vis Pesaro)
  • Sohm (c, Fiorentina)
  • Fernandez (c, Barcellona)
  • Mazzocchi (d, Napoli)
  • Mohammed (d, Elfsborg)

CESSIONI:

  • Doumbia (c, Sporting)
  • Nicolussi Caviglia (c, Parma)
  • Svoboda (d, Brighton)
  • Lella (c, Verona)
  • Condé (c, Beveren)
  • Farji (a, Heerenveen)
  • Bjarkason (c, Sudtirol)
  • Oristanio (a, Torino)
  • Akoro (a, Sudtirol)
  • Fila (a, Avellino)
  • Korac (d, Verona)
  • Bohinen (c, Cesena)
  • Compagnon (c, Verona)
  • Plizzari (p, Sudtirol)
  • Casas (a, Sporting Gijon)
  • Sidibé (d, Vitoria Guimaraes)
  • Venturi (d, Avellino)

20/20
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