Valore rose Serie A: Como al terzo posto, chi sale e chi scende dopo il mercato
La squadra di Fabregas ha aumentato di più di 150 milioni di euro il valore della propria rosa dopo l'estate di trattative: nessuno ha avuto un aumento maggiore. Il Como sale così al terzo posto della classifica generale per valore della rosa del campionato italiano (dati Transfermarkt), battuto solo da Juve e Inter. Balzo di quasi 100 milioni anche per la Fiorentina. Giù Bologna e Cagliari
- Valore rosa pre mercato: 88,58 mln
- Differenza: -5,28 mln
- Differenza percentuale: -6,0%
- Valore rosa pre mercato: 53,05 mln
- Differenza: +44,40 mln
- Differenza percentuale: +83,7%
- Valore rosa pre mercato: 48,25 mln
- Differenza: +55,20 mln
- Differenza percentuale: +114,4%
- Valore rosa pre mercato: 82,00 mln
- Differenza: +36,95 mln
- Differenza percentuale: +45,1%
- Valore rosa pre mercato: 164,00 mln
- Differenza: -40,30 mln
- Differenza percentuale: -24,6%
- Valore rosa pre mercato: 176,20 mln
- Differenza: -30,48 mln
- Differenza percentuale: -17,3%
- Valore rosa pre mercato: 175,70 mln
- Differenza: -22,68 mln
- Differenza percentuale: -12,9%
- Valore rosa pre mercato: 157,90 mln
- Differenza: +6,70 mln
- Differenza percentuale: +4,2%
- Valore rosa pre mercato: 126,70 mln
- Differenza: +54,20 mln
- Differenza percentuale: +42,8%
- Valore rosa pre mercato: 197,50 mln
- Differenza: +1,45 mln
- Differenza percentuale: +0,7%
- Valore rosa pre mercato: 261,70 mln
- Differenza: -41,95 mln
- Differenza percentuale: -16,0%
- Valore rosa pre mercato: 223,05 mln
- Differenza: +26,60 mln
- Differenza percentuale: +11,9%
- Valore rosa pre mercato: 228,60 mln
- Differenza: +94,95 mln
- Differenza percentuale: +41,5%
- Valore rosa pre mercato: 396,60 mln
- Differenza: +35,98 mln
- Differenza percentuale: +9,1%
- Valore rosa pre mercato: 413,10 mln
- Differenza: +22,95 mln
- Differenza percentuale: +5,6%
- Valore rosa pre mercato: 429,20 mln
- Differenza: +45,00 mln
- Differenza percentuale: +10,5%
- Valore rosa pre mercato: 465,90 mln
- Differenza: +18,70 mln
- Differenza percentuale: +4,0%
- Valore rosa pre mercato: 385,30 mln
- Differenza: +151,45 mln
- Differenza percentuale: +39,3%
- Valore rosa pre mercato: 499,70 mln
- Differenza: +119,00 mln
- Differenza percentuale: +23,8%
- Valore rosa pre mercato: 646,7 mln
- Differenza: +83,6 mln
- Differenza percentuale: +12,9%
- COMO: +151,45 mln
- JUVENTUS: +119,00 mln
- FIORENTINA: +94,95 mln
- INTER: +83,60 mln
- MONZA: +55,20 mln
- TORINO: +54,20 mln
- MILAN: +45,00 mln
- FROSINONE: +44,40 mln
- VENEZIA: +36,95 mln
- NAPOLI: +35,98 mln
- LAZIO: +26,60 mln
- ATALANTA: +22,95 mln
- ROMA: +18,70 mln
- GENOA: +6,70 mln
- SASSUOLO: +1,45 mln
- LECCE: -5,28 mln
- UDINESE: -22,68 mln
- PARMA: -30,48 mln
- CAGLIARI: -40,30 mln
- BOLOGNA: -41,95 mln