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Valore rose Serie A: Como al terzo posto, chi sale e chi scende dopo il mercato

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La squadra di Fabregas ha aumentato di più di 150 milioni di euro il valore della propria rosa dopo l'estate di trattative: nessuno ha avuto un aumento maggiore. Il Como sale così al terzo posto della classifica generale per valore della rosa del campionato italiano (dati Transfermarkt), battuto solo da Juve e Inter. Balzo di quasi 100 milioni anche per la Fiorentina. Giù Bologna e Cagliari

GLI ACQUISTI PIÙ COSTOSI DELL'ESTATE DELLA SERIE A

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