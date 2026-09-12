 Lazio-Milan, Gattuso ritrova i rossoneri da avversario: i suoi 8 momenti cult al Milan
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Gattuso ritrova il Milan da avversario: gli 8 momenti cult in rossonero

lazio-milan fotogallery
8 foto

Oggi alle 18 Gattuso sfida i suoi amati colori rossoneri sulla panchina della Lazio. Oltre alle due Champions, agli scudetti, al numero di presenze o trofei. Il Gattuso più autentico in 8 momenti, ovviamente come il suo numero di maglia. Quando Galliani lo rinchiuse nella sala delle coppe, la partita col ginocchio rotto, CR7 annullato in semifinale, i Queen

di Marco Salami

ALTRE FOTOGALLERY

Fanta Raimondo, i bomber italiani per Mancini

bomber azzurri

Roberto Mancini può prendere appunti: aspettando le prime convocazioni del Ct azzurro per i...

7 foto

Genoa, la 3^ maglia celebra il compleanno del club

Serie A

Il Genoa ha presentato la nuova terza maglia in occasione del 133° compleanno del club, così come...

55 foto

Gli allenatori esonerati in A: Grosso è il primo

Serie A

Fabio Grosso non è più l'allenatore della Fiorentina. Arrivato in estate, il classe 1977 diventa...

4 foto

Koeman jr segna una doppietta, ma è un portiere!

PRECEDENTI

Classe 1995, figlio dell'ex Ct dell'Olanda, Ronald Koeman Jr. è il portiere del Telstar e ha...

37 foto
epa13218173 Telstar goalkeeper Ronald Koeman with the equalizing penalty during the Dutch Eredivisie match between Telstar and Cambuur at the BUKO Stadium in Velsen, the Netherlands, 06 September 2026. EPA/Olaf Kraak

Al-Ittihad, ufficiale l'ex Roma Wijnaldum

Calciomercato

Se il calciomercato è chiuso nei principali campionati europei, altri paesi permettono ancora...

177 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Paratici: "Grosso? Poca fiducia nella squadra"

    fiorentina

    Il direttore sportivo della Fiorentina sull'esonero di Fabio Grosso: "La decisione è maturata...

    Dove vedere Venezia-Fiorentina

    guida tv

    La partita tra Venezia e Fiorentina della 4^ giornata di Serie A si gioca venerdì 11 settembre...

    Udinese in campo per la sostenibilità: il progetto

    L'INIZIATIVA

    Il club friulano con 'Play for Sustainability – Tutti in campo per il pianeta', nuova iniziativa...