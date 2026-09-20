Serie AGiornata 5 - domenica 20 settembre 2026Giornata 5 - dom 20 set
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Frosinone-Como 2-0: gol di Calò e Kvernadze, primo ko per Fabregas
Arriva la prima sconfitta stagionale per il Como di Cesc Fabregas, battuto 2-0 dal Frosinone. Decidono i gol nel primo tempo di Calò e Kvernadze, protagonista il portiere giallazzurro Palmisani con le sue parate. Con questa vittoria gli uomini di Alvini, al quarto risultato utile consecutivo, agganciano il Como al quinto posto in classifica con 10 punti