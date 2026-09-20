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Serie AGiornata 5 - domenica 20 settembre 2026Giornata 5 - dom 20 set
Fine
Parma
Romero D. 38'Almqvist P. 80'
2 - 1
Genoa
Osmajic M. 70'
Parma
Romero D. 38'Almqvist P. 80'
2 - 1 Genoa
Osmajic M. 70'
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Parma-Genoa 2-1: il gol di Almqvist regala la prima vittoria ai gialloblù

Prima vittoria stagionale per il Parma che al "Tardini" batte 2-1 il Genoa, penultimo e contestato a fine partita dai propri tifosi. Gli emiliani passano in vantaggio nel primo tempo con Romero (al secondo gol consecutivo), poi arriva la risposta dei liguri con Osmajic. Decisiva a dieci minuti dalla fine la rete di Almqvist. Per il Genoa un solo punto nelle prime cinque partite: non partiva così male dalla stagione 1957-58

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