Serie AGiornata 5 - domenica 20 settembre 2026Giornata 5 - dom 20 set
Fine
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Parma-Genoa 2-1: il gol di Almqvist regala la prima vittoria ai gialloblù
Prima vittoria stagionale per il Parma che al "Tardini" batte 2-1 il Genoa, penultimo e contestato a fine partita dai propri tifosi. Gli emiliani passano in vantaggio nel primo tempo con Romero (al secondo gol consecutivo), poi arriva la risposta dei liguri con Osmajic. Decisiva a dieci minuti dalla fine la rete di Almqvist. Per il Genoa un solo punto nelle prime cinque partite: non partiva così male dalla stagione 1957-58