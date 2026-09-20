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Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE

La Juve sfida l'Atalanta allo Stadium: Spalletti sceglie dal 1' sia Nico che Conceição e Alajbegovic, da capire se tornerà alla difesa a quattro oppure adatterà Nico Gonzalez esterno di centrocampo. Nell'Atalanta out Gaetano, ma è rebus tattico pure per Sarri: 433 o 4231? Lo scopriremo al fischio d'inizio. Diretta alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, in streaming su NOW alle 18. Disponibile su SkyGo, anche in HD

FORMAZIONI UFFICIALI 

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, McKennie; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti 

 

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessié, Ederson; De Ketelaere, Krstovic, Rowe. All. Sarri 

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LIVE

Giuntoli a Sky prima della partita: "Sarri ha deciso per il 433, siamo ancora alla ricerca di noi stessi e di un'identità. Juve? Qui due anni importanti e formativi. Ora penso solo all'Atalanta".

La formazione ufficiale della Juve: rebus sistema per Spalletti

• JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Douglas Luiz, McKennie; Conceição, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani

• Gli uomini titolari sono confermati, ma i sistemi sono ancora un rebus. Per entrambe le squadre. Partiamo proprio dalla Juve: Spalletti sceglie dal 1' sia Nico Gonzalaez che Conceição e Alajbegovic. Ora c'è da capire se tornerà alla difesa a quattro (come in campionato nell'ultimo turno) oppure adatterà Nico Gonzalez esterno di centrocampo in un 3421 (sistema visto in coppa). In quel caso la squadra sarebbe disposta così: 3421 con Vicario; Kalulu Bremer Lucumì; Celik Douglas McKennie Nico; Conceiçao Alajbegovic; Kolo Muani.

La formazione ufficiale dell'Atalanta: rebus anche per Sarri

• ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessié, Ederson; De Ketelaere, Krstovic, Rowe

• Nell'Atalanta out Gaetano. Dietro c' Kristensen al posto di Kossounou, ko. Ma è rebus tattico pure per Sarri: 433 o 4231 con Samardzic nei tre trequartisti (con CDK e Rowe) dietro a Krstovic? Lo scopriremo al fischio d'inizio.

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I DETTAGLI

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statistiche

Negli ultimi 10 anni solari (dall'inizio del 2017) la Juventus ha pareggiato 12 match su 19 (4 vittorie, 3 sconfitte) con l'Atalanta in Serie A, almeno quattro pareggi in più che contro qualsiasi altra avversaria nel periodo; una di queste gare chiuse in parità risale al match di andata dello scorso campionato (1-1 in casa, 27 settembre 2025).

statistiche

La Juventus ha vinto l'ultima sfida contro l'Atalanta in Serie A (1-0 fuori casa, 11 aprile 2026) e potrebbe batterla in almeno due match di fila per la prima volta dalla serie di 13 successi consecutivi (la più lunga in assoluto per i bianconeri contro una singola avversaria nella competizione) registrata tra il 2009 e il 2016.

statistiche

L'Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime otto trasferte contro la Juventus in Serie A (2 vittorie, 6 pareggi, ultimo successo bianconero il 14 marzo 2018), dopo che in altrettante gare esterne contro la Vecchia Signora era sempre uscita sconfitta; la Dea ha segnato in media 1.9 gol a partita in questo ultimo periodo, trovando la rete nel 1° tempo ben sette volte su otto.

statistiche

La Juventus arriva da un pareggio (vs Milan) e una sconfitta (vs Sassuolo) e nella gestione Luciano Spalletti solo una volta è rimasta per almeno tre gare di fila senza vittoria in Serie A, tra febbraio e marzo scorsi (2 pareggi, 2 sconfitte) - in quel parziale inoltre rimediò due ko consecutivi per l'ultima volta nel torneo, contro Inter e Como.

statistiche

L'Atalanta ha perso le ultime due gare in Serie A (entrambe per 2-1) e con uno stesso allenatore non incassa tre sconfitte di fila in campionato da marzo-aprile 2025, con Gian Piero Gasperini; l'ultima volta, invece, che ha subito più di una rete per tre match consecutivi risale ad agosto-settembre 2024 (serie di quattro).

statistiche

La Juventus ha pareggiato l'ultima gara casalinga in campionato, contro il Milan, e l'ultima volta che ha impattato due match interni di fila in Serie A risale a settembre-ottobre 2025, quando sfidò in successione proprio l'Atalanta (nella prima gara) e i rossoneri.

statistiche

La Juventus è la squadra di questo campionato che ha subito meno tiri (28) e ha registrato il più basso valore di Expected Goals Against (1.8); tuttavia, con quattro reti incassate i bianconeri hanno concesso 2.2 gol in più rispetto a quanto atteso secondo gli xG, solo Monza (+7.2) e Fiorentina (+5.8) hanno uno scarto maggiore in questa Serie A.

statistiche

Nell'ultima giornata Edon Zhegrova ha preso parte ad almeno una rete a distanza di 658 giorni nei Big-5 tornei europei, interrompendo una serie di 23 presenze senza gol o assist in questi campionati; l'esterno - che dalla scorsa stagione in Serie A è il giocatore più volte subentrato (22) tra chi non ha mai giocato titolare - non partecipa attivamente a una rete in due gare di fila in campionato da settembre 2024 con il Lille.

statistiche

Francisco Conceição è il giocatore della Juventus con più palloni giocati in area di rigore avversaria in questo torneo (26); tuttavia, solo Mattia Zaccagni (sei) ha tentato più tiri nello specchio del portoghese (quattro, al pari di Bernardeschi, Dybala e Laurienté) senza ancora trovare la rete nella Serie A 26/27.

statistiche

Tra le squadre contro cui Giacomo Raspadori ha collezionato almeno 180 minuti in Serie A, solo contro il Genoa (83.4) l'attaccante dell'Atalanta ha una miglior media minuti giocati/gol rispetto alla Juventus: una rete ogni 96' (quattro in 384 minuti totali); in particolare, nelle ultime due sfide in cui ha segnato contro i bianconeri (3 marzo 2024 e 23 aprile 2023) ha trascorso in campo in totale solo 29'.