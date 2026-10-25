Atalanta-Frosinone 4-4, emozioni e gol a Bergamo

Folle partita a Bergamo finita 4-4 fra Atalanta e Frosinone. In apertura gol di Schimd su errore di Ederson. Pareggio di Krstovic su invenzione di De Ketelaere poi nuovo vantaggio sempre di Schmid su assist di Ghedjemis. L'Atalanta prima della pausa pareggia con Ederson su rigore e poi ribalta con Krstovic servito da Zappacosta. Nella ripresa altro pareggio del Frosinone di Calò da fuori area e gol di Elmas rifinito da Krstovic. Terzo assist di Ghedjemis per Terzic per il pareggio definitivo

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