Serie AGiornata 8 - domenica 25 ottobre 2026Giornata 8 - dom 25 ott
Fine
2 - 1
2 - 1
Inter-Fiorentina 2-1, gol di Thuram e Zielinski su rigore
Ennesima rimonta della squadra di Chivu, che ribalta i viola nel recupero e torna in vetta con la Lazio. Chance iniziale per Barella, prima dell'intervallo De Gea ferma Pio Esposito e due volte Thuram. Il francese ci prova anche ad inizio ripresa, ma il gol lo trova Jimenez con un gran destro dalla distanza. Doppia traversa di Carlos Augusto, poi al 91' pareggia Thuram che si procura il rigore trasformato al 98' da Zielinski