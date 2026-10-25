Serie AGiornata 8 - domenica 25 ottobre 2026Giornata 8 - dom 25 ott
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Genoa-Venezia 1-0: l'ex Ellertsson regala tre punti d'oro a De Rossi
Basta un eurogol dell’ex Ellertsson al Genoa per conquistare tre punti preziosi contro il Venezia dell’altro ex Davide Nicola. Una partita molto tesa e giocata sul filo dell’equilibrio che ha visto, nel secondo tempo, fra i protagonisti il portiere del Genoa Bijlow. Decisiva la sua parata nel finale su Adams mentre in precedenza prima Sohm e poi Yeboah avevano avuto altre due occasioni per il Venezia che resta ultimo con 3 punti. Il Genoa sale a 7 in classifica