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Parma-Udinese 0-0, un pareggio da bassa classifica: Okoye para un rigore a Bernabé
Finisce 0-0 tra Parma e Udinese. Un pareggio che serve poco a entrambe le squadre e che non permette di muoversi dalla bassa classifica. Poche emozioni nel primo tempo mentre nella ripresa la partita si accende: al 69' Okoye para un rigore a Bernabé. Nel finale l'Udinese sfiora il vantaggio ma Troilo salva sulla linea sul tentativo di Ekkelenkamp. Il risultato non cambia: al Tardini finisce senza reti con le due squadre ferme a quota 5 punti in classifica