Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GEN2
JUV0
MON1
NAP4
VEN0
INT2
PAR0
UDI0
MIL2
BOL4
Serie AGiornata 9 - mercoledì 28 ottobre 2026Giornata 9 - mer 28 ott
Fine
Parma
0 - 0
Udinese
Parma0 - 0 Udinese
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Parma-Udinese 0-0, un pareggio da bassa classifica: Okoye para un rigore a Bernabé

Finisce 0-0 tra Parma e Udinese. Un pareggio che serve poco a entrambe le squadre e che non permette di muoversi dalla bassa classifica. Poche emozioni nel primo tempo mentre nella ripresa la partita si accende: al 69' Okoye para un rigore a Bernabé. Nel finale l'Udinese sfiora il vantaggio ma Troilo salva sulla linea sul tentativo di Ekkelenkamp. Il risultato non cambia: al Tardini finisce senza reti con le due squadre ferme a quota 5 punti in classifica

PAGELLECLASSIFICA