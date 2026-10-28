I nerazzurri passano a Venezia grazie a due autogol, tra il 79’ e l’82’. Partita a lungo bloccata, la squadra di Nicola ha le migliori occasioni con due gol annullati per fuorigioco (Lauberbach e Adams) e una traversa. Poi uno spunto di Thuram causa l’autorete di Moreno, subito dopo anche Halhal infila la propria porta deviando un corner di Calhanoglu. Inter in vetta a pari punti con la Lazio

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