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Serie AGiornata 9 - mercoledì 28 ottobre 2026Giornata 9 - mer 28 ott
Fine
Venezia
0 - 2
Inter
Moreno M. 79' (Aut.)Halhal R. 82' (Aut.)
Venezia0 - 2 Inter
Moreno M. 79' (Aut.)Halhal R. 82' (Aut.)
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Venezia-Inter 0-2: video, gol e highlights

I nerazzurri passano a Venezia grazie a due autogol, tra il 79’ e l’82’. Partita a lungo bloccata, la squadra di Nicola ha le migliori occasioni con due gol annullati per fuorigioco (Lauberbach e Adams) e una traversa. Poi uno spunto di Thuram causa l’autorete di Moreno, subito dopo anche Halhal infila la propria porta deviando un corner di Calhanoglu. Inter in vetta a pari punti con la Lazio

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