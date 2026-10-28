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Serie AGiornata 9 - mercoledì 28 ottobre 2026Giornata 9 - mer 28 ott
Fine
Monza
Gustavo Varela 43'
1 - 4
Napoli
Højlund R. 10'Politano M. 48'Marín R. 62'De Bruyne K. 67'
Monza
Gustavo Varela 43'
1 - 4 Napoli
Højlund R. 10'Politano M. 48'Marín R. 62'De Bruyne K. 67'
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Monza-Napoli 1-4: video, gol e highlights

Dopo una sconfitta e un pareggio, il Napoli batte per 4-1 il Monza e torna a vincere in campionato. Primo tempo nel segno dei bomber con Varela che risponde a Hojlund. Al 17' Lobotka è costretto a uscire in barella per un infortunio alla caviglia. Nella ripresa controllo totale della squadra di Allegri, che la porta a casa grazie ai gol di Politano, Rafa Marin e del subentrato De Bruyne. Quarto successo in Serie A per gli azzurri, che agganciano la Juventus a quota 14 punti in classifica

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