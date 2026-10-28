Prima sconfitta in campionato per la squadra di Amorim, che cade a San Siro a tre giorni dal derby (diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport). Pronti-via e il vantaggio lo firma Mbangula, che sfrutta l'assist di Zortea. Alphadjo Cisse si sblocca a San Siro con due gol prima su assist di Hutchinson e poi di Tomori (costretto a uscire per un infortunio muscolare). Nella ripresa uno-due del Bologna in tre minuti: autogol di Bartesaghi e doppietta anche di Mbangula, che cala il tris nel finale

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