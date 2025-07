È cominciata la seconda avventura sulla panchina della Fiorentina per Stefano Pioli. L'allenatore era già stato a Firenze dal 2017 al 2019, vivendo in prima persona la tragedia Astori, e aveva indossato la maglia viola come calciatore negli anni Novanta. Dopo la presentazione al Viola Park, l'allenatore ha parlato in esclusiva a Sky Sport