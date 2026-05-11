l'autobiografia
Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine
La cifra di Rosanna Marani, prima giornalista sportiva italiana, sta tutta in un titolo. La storia di una ribelle sin dalla nascita. Anzi, dalla sua prima parola. Ma a lei non seppe dire 'No' nemmeno Gianni Rivera, che per lei ruppe un silenzio di sei mesi
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