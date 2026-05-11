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l'autobiografia

Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine

Cristiana Buonamano

Cristiana Buonamano

La cifra di Rosanna Marani, prima giornalista sportiva italiana, sta tutta in un titolo. La storia di una ribelle sin dalla nascita. Anzi, dalla sua prima parola. Ma a lei non seppe dire 'No' nemmeno Gianni Rivera, che per lei ruppe un silenzio di sei mesi

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