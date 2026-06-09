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il reportage

La Serie D vista dalla Val Tidone: la favola del Nibbiano

Eugenia Durastante

Quattrocento abitanti, una passione lunga quasi un secolo e una storica promozione in Serie D. Il Nibbiano&Valtidone è molto più di una squadra di calcio: è una comunità che sogna insieme. Tra operai, apicoltori, pendolari del pallone e un presidente ambizioso, nasce una delle storie più belle del calcio dilettantistico

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