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il reportage

Le nuove stelle del basket brillano all'Eurocamp di Treviso

Davide Fumagalli

Davide Fumagalli

Tre giorni in cui alcuni dei migliori talenti internazionali si mettono in mostra di fronte a dirigenti e scout delle 30 franchigie NBA e addetti ai lavori di tutto il mondo. Ne abbiamo parlato con Gianluca Pascucci, direttore dello scouting del camp e direttore dello scouting globale per i Detroit Pistons

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