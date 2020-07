A 61 anni e 6 mesi Maurizio Sarri diventa l’allenatore più anziano a conquistare il campionato di Serie A. Superato Nils Liedholm, per 37 anni lo scudetto più "vecchio”" in panchina a 60 anni e 7 mesi (con la Roma nel 1983). Ecco la top 10 completa per anzianità

JUVE, LO SPECIALE SCUDETTO