2/28

L'ATALANTA RETROCEDE IN B



A guardare la classifica oggi sembra difficile anche solo da immaginare. E invece, nel 2010, l’Atalanta retrocedeva in Serie B dopo aver chiuso il campionato al terz’ultimo posto. Un anno difficile per la Dea, che ha cambiato ben tre allenatori. Uno di questi è proprio Antonio Conte, che subentra a Gregucci ma a gennaio si dimette dopo 3 vittorie in 13 giornate