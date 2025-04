Celje-Fiorentina, le probabili formazioni

Torna la Conference League, con il match tra gli sloveni del Celje e la Fiorentina alle 21 di domani 10 aprile e valido per l'andata dei quarti di finale del torneo. In difesa Palladino punta su Comuzzo, Pongracic e Ranieri, mentre a centrocampo spazio a Adli, Cataldi e Mandragora con Moreno sulla destra e Folorunsho sulla sinistra. In avanti chance per Zaniolo che affiancherà Beltran. La partita sarà live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in Streaming su NOW

LE PAROLE DI PALLADINO