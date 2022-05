35/40 ©LaPresse

Il mondo nerazzurro è pronto a scendere in campo al Dall'Ara per scappare a +3 in classifica a parità di match. Poi inizia il recupero, Tonali segna, via la maglia, pandemonio. Il Milan vince e sale a 74, costringendo l'Inter a giocare col Bologna nel recupero non più per allungare a +3, ma a vincere per non perdere la vetta.