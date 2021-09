"Gli scarpini da calcio non fanno la differenza. La fanno i piedi". Nuova massima di Zlatan Ibrahimovic, come sempre in prima linea quando c'è da sollazzare i follower sui social ed esaltare i suoi tifosi. Nella foto del suo ultimo post Instagram sta calciando in rete il pallone del 2-0 che ha steso la Lazio domenica sera a San Siro. Il dettaglio delle stringhe slacciate (entrambe!) è evidenziato nelle lenti di ingrandimento. Ad aggiungere un tocco di magia il fatto che le stringhe siano parallele alla treccina con cui ha scelto di fare il suo ritorno in Serie A dopo il lungo stop.