Qual è stata la vera forza di Conte

La porta dello scudetto di questo Napoli è stata aperta da una chiave: il centrocampo. E la mano è quella di Antonio Conte, non ho dubbi su questo. Perché l’allenatore ha capito come avrebbe dovuto costruire il suo Napoli per riportarlo in fretta in alto: ha chiesto dei giocatori per un’idea di calcio semplice ma efficace. E soprattutto ha capito che due come McTominay o Anguissa, in Serie A, non li ha proprio nessuno.