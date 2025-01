Debutto con vittoria contro la Juventus e seconda sfida, in finale di Supercoppa, contro l'Inter. Partenza di certo non facile per Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan. Il portoghese, dunque, è pronto per tornare a 'giocare' un derby di Milano, anche se questa volta lo farà nelle vesti di allenatore e non di giocatore. L'altra particolarità riguarda la squadra per la quale lo farà: se da giocatore ha infatti vestito la maglia dell'Inter (nelle stagioni 2001-2002 e 2002-2003), adesso Conceiçao è l'allenatore del Milan. "Io sono qui non per farmi amici ma per vincere", ha dichiarato nel post partita dopo la vittoria contro la Juventus, dando la chiara idea della mentalità che vuole cercare di trasferire alla squadra. Il suo obiettivo? Cercare di invertire una tendenza, quella nei derby, che almeno negli anni da calciatore non è stata proprio positiva.