In attesa di conoscere il calendario della Serie A 2022-2023, importanti novità si prospettano all'orizzonte in attesa di essere ratificate dal Consiglio Federale dell'8 Luglio. Innanzitutto lo spareggio per determinare la squadra campione d'Italia in caso di arrivo a pari punti tra due squadre. Criterio confermato anche per la retrocessione. Si agirà diversamente per quanto riguarda la qualificazione alle coppe europee