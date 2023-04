Serie A, la 31^ è da record: quest’anno mai tanti minuti di recupero

Sono stati 101 i minuti di recupero assegnati dagli arbitri nell’ultimo turno della nostra Serie A. Giornata in cui si è giocato per un totale di oltre mille minuti, grazie ai quattro match con oltre 10 minuti di extra-time: non era mai successo in questa stagione, ma è singolare anche il dato sul gioco effettivo: soltanto 562 minuti di calcio giocato